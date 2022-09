Opinie: ‘Is die opvangboot voor vluchtelingen heus kommer en kwel?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Is die opvangboot voor vluchtelingen heus kommer en kwel?’

Vorige week stond op de voorpagina (Het Parool, 30 augustus) het fijne bericht over het voornemen om duizend asielzoekers op een cruiseschip in de Amsterdamse Westhaven op te vangen. Gelukkig, eindelijk actie. Uw verslaggever schetste een nogal treurig beeld van de troosteloze omgeving waar het schip zal aanmeren (Het Parool, 31 augustus). Geen openbaar vervoer. Geen voorziening in de buurt. Geen groen. Uitzicht op industrie en asfalt. Echter, is het heus allemaal kommer en kwel voor de mensen die hier opgevangen gaan worden? Dat hoeft niet zo te zijn.

Ik heb zelf deze zomer met vergelijkbare veerboten de tocht tussen Zweden en Finland gemaakt. Dit zijn luxe boten, met veel voorzieningen op het schip zelf, onder andere ruimte voor muzikale optredens, een kinderspeelhoek, een zwembad of sauna, restaurants, koffiebars. Hopelijk laten financiële overheidsregelingen toe dat hier ook gebruik van kan worden gemaakt. Maar Amsterdammers zouden ook zelf een bijdrage kunnen leveren en onze gasten welkom heten.

Kan wethouder Touria Meliani de Amsterdamse culturele sector niet inschakelen om een mooi cultureel programma te gaan verzorgen op de Galaxy? Amsterdam kan de schandvlek van Ter Apel niet uitwissen, maar we zouden die misschien wel kunnen laten verbleken onder de theaterverlichting van voorstellingen en concerten. We hebben dat gedaan in benefietconcerten voor Oekraïne. Laten we dat nu ook voor deze groep vluchtelingen doen. Goede kans trouwens dat er musici aan boord zijn met wie kan worden samen gespeeld.

En wat dat openbaar vervoer betreft, een bus moet er zeker komen. Maar die afstand is ook best te fietsen. Dus wellicht ook een stel fietsen beschikbaar stellen? Er staan er nog wel een paar in het Fietsdepot even verderop in het Westelijk Havengebied.

Jos Huber, Amsterdam

‘Rusland is weer terug bij af: een land gekenmerkt door dictatuur en oorlog’

Michaïl Gorbatsjov is overleden (Het Parool, 31 augustus). Vooral na de ontploffing van de kernreactor in Tsjernobyl in 1986 verwierf deze Russische president veel bekendheid met zijn politiek van glasnost (openheid) en perestrojka (staatkundige en economische hervormingen). Dit had grote internationale ontwikkelingen tot gevolg. Er kwam veel meer ontspanning in de relaties tussen het Oosten en het Westen. Drie jaar later ontstonden massale demonstraties in Oost-Europa.

Op 9 november 1989 viel de muur van Berlijn. Dat betekende dus dat Oost-Europa ‘open’ ging. De Sovjet-Unie viel uiteen. Overigens was dit niet de bedoeling van Gorbatsjov geweest. Maar allerlei republieken eisten onafhankelijkheid. Het was echt geweldig destijds om die ontwikkelingen te zien. Duitsland, dat destijds uit Oost- en West-Duitsland bestond, werd weer één.

Vandaag de dag is Rusland helemaal terug bij af: een land dat gekenmerkt wordt door dictatuur en oorlog voert. Kortom, een land dat een ernstige bedreiging is voor de wereldvrede. Geleid door een dictator die terug wil naar de Sovjet-Unie.

Aafke Klopman, Leeuwarden

‘Zet gepensioneerde leerkrachten in via Teams’

Tip: gepensioneerde leerkrachten kunnen vanuit huis via Teams en dergelijke les geven op scholen die op zoek zijn naar leerkrachten.

Tilly Eykhout, Maastricht