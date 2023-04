Opinie: ‘Is Ajax een voetbalclub of een investering?’

Beeld Pro Shots

De discussie over de beloningen van de raad van commissarissen van Ajax gaat over een strijd tussen commercie en maatschappelijk belang. Het is tijd dat de belanghebbenden hierover een helder standpunt innemen.

In de wereld van grote commerciële voetbalclubs is Ajax een vriendelijke organisatie, waarin jeugd en gemeenschap een belangrijke rol spelen. Terwijl Engelse voetbalbclubs als Manchester United en Newcastle United speelbal zijn van investeerders, probeert Ajax een club te zijn in de ware zin van het woord; een groep liefhebbers van een spel.

In het geweld van het grote geld is het lastig de club en het spel centraal te laten staan. Voor voetballers is clubliefde een leuke bijkomstigheid geworden. Aan bestuurders de ondankbare taak in voor- en tegenspoed de club gaande te houden. Bij enige tegenwind krijgen zij al snel de volle laag, zeker bij een club als Ajax.

Het is begrijpelijk dat de raad van commissarissen kiest voor professionalisering en dat tot uiting laat komen in de beloning. Een Europese club waarin grote bedragen omgaan vraagt om professionele bestuurders.

Rolmodellen

Toch roept dit ook veel kritiek op. Voetbal vertegenwoordigt nog steeds een maatschappelijke waarde. Sport is belangrijk als het gaat om rolmodellen, voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan, op en om het veld. Daarnaast is de breedtesport heel belangrijk voor de gezonde ontwikkeling van (jonge) mensen. (Jong) Ajax heeft hier altijd een belangrijke rol in gehad.

De commissarissen doen wat ze gevraagd wordt. Als de belanghebbenden dat niet willen, moeten ze daarin gezamenlijk opereren. Wat vinden de vereniging Ajax, maar ook politieke partijen, de gemeenteraad, amateurclubs en andere Nederlanders die betrokken zijn bij de club van een verdere professionalisering en daarmee commercialisering?

De kloof tussen de goedbetaalde professionals en de vrijwilligers in de vereniging Ajax – die uiteindelijk de doorslaggevende stem heeft - zal steeds groter worden als hier geen gezamenlijke koers wordt uitgezet.

Frank Jan de Graaf en Deborah Tappi werken voor het Centre for Economic Transformation van de Hogeschool van Amsterdam