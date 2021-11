Opinie: ‘Inzet van erfpachtregels zorgt niet voor een echte hotelstop’

Toeristen maken op het Damrak nog even een selfie voor het hotel waar ze gelogeerd hebben. Beeld Katrien Mulder/ANP

Het artikel met de kop ‘Toch rem op de hotelgroei’ op de voorpagina van Het Parool van 1 november meldt dat de gemeente Amsterdam ervoor kiest de erfpacht in te zetten om de vestiging van nieuwe hotels tn de stad tegen te gaan. In de krant van 6 november stelt advocaat Mark van Weeren dat dit niet gaat werken. Het probleem is dat er nog veel ruimte zit in de bestemmingsplannen, waarop men zich kan beroepen om een hotel te realiseren. Met een privaatrechtelijk instrument kun je geen publiek recht tegenhouden.

In een zaak tegen de vergunning voor Hotel The Bridge op de Amstel, naast Carré, heeft de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) juridisch weten te bereiken dat de vestiging aan het hotelbeleid dient te worden getoetst als het plan afwijkt van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bood het hotel weliswaar mogelijkheden tot uitbreiding, maar omdat de ontwikkelaar voor die uitbreiding moest afwijken van de voorwaarden uit het bestemmingsplan, was er geen sprake meer van direct recht. In dat geval kan de gemeente, zelfs wanneer er ruimte is voor een hotel in het bestemmingsplan, de vergunning weigeren. Deze jurisprudentie kan door de gemeente in dergelijke gevallen worden benut.

Afwijkingsmogelijkheden

Bij een andere kwestie, het Renaissance Hotel op het Kattengat waar men honderd extra hotelkamers wil realiseren, moest de VVAB de juri­dische strijd onlangs opgeven omdat de aanvrager de afwijkingen zodanig had vorm­gegeven – met hulp van de gemeente – dat de juris­prudentie er niet op kon worden toegepast.

De afwijkingen van het bestemmingsplan pasten binnen de afwijkingsmogelijkheden waar het bestemmingsplan al bij vaststelling in had voorzien. Men had op creatieve wijze onafhankelijke horeca en een apart geëxploiteerde fitnessbedrijf geplaatst in de ruimte waar geen hotelkamers konden komen om die elders te kunnen maximaliseren. In dit specifieke geval stond de gemeente wel aan de kant van de VVAB, maar ontbrak het aan voldoende mogelijkheden het plan tegen te houden.

Onder die omstandigheden trachtte de gemeente een ander doel te realiseren, namelijk: ‘het juiste hotel op de juiste plek’. Dit zogenoemde nieuw-voor-oudbeleid is erop gericht de kwaliteit van het bestaande hotelaanbod te vergroten. In de praktijk betekent dat dat kwaliteit boven kwantiteit wordt gesteld. Hoteluitbreiding is dan toch mogelijk, maar alleen onder het voorbehoud dat het college het een kwalitatief hoogwaardig vindt.

In de nieuwe nota staat het letterlijk: ‘Indien het geldende bestemmingsplan geen direct recht geeft op een beperkte uitbreiding, dan dient altijd te worden getoetst aan de voorwaarden (…), met dien verstande dat maatwerk mogelijk is indien de specifieke omstandigheden van het initiatief dit naar het oordeel van het college rechtvaardigen.’

Voor de binnenstad geldt een neebeleid, maar het oud-voor-nieuwbeleid vormt nog een geitenpaadje om toch nog hotels te realiseren. Voor de regio als geheel geldt overigens al helemaal niet dat een hotelstop wordt nagestreefd. Volgens de regionale hotelstrategie wil men nog duizenden hotelkamers realiseren. En zelfs in de binnenstad van Amsterdam zijn er dus nog mogelijkheden.

Twijfelachtige effectiviteit

De gemeente grijpt nu naar het instrument van de erfpacht om ongewenste groei van de hotelcapaciteit te voorkomen. Natuurlijk zijn naar de mening van de VVAB alle middelen gewenst, maar het is de vraag of dat middel daadwerkelijk noemenswaardig effectief zal zijn.

Voor de Amsterdamse binnenstad komt daar nog bij dat daar nauwelijks sprake is van erfpacht. Vrijwel de gehele binnenstad is eigen grond waar de gemeente dus privaatrechtelijk niets over te zeggen heeft. Alleen de publiekrechtelijke weg blijft over. Dus voor het gebied waar de grootste druk op de leefbaarheid bestaat ,heeft de maatregel geen enkel effect.

Het had voor de hand gelegen dat de gemeente een voorbereidingsbesluit had genomen om de bestemmingsplannen aan te passen om de ‘lucht’ uit die plannen weg te laten lopen. Dat was wat de VVAB had verwacht en waarvan wij dachten dat het in alle stilte werd voorbereid. Helaas, kennelijk is dat niet het geval. Voor ons, de VVAB, een teleurstelling.

Paraplubestemmingsplan

Aanpassing van de bestemmingsplannen is de enige manier om een echte hotelstop te krijgen. Door de bestemming hotel te verwijderen uit de locaties waar die thans zijn toegestaan, maar nog niet voor die functie worden gebruikt. Dat kan, lijkt ons, ook met een paraplubestemmingsplan dat over de bestaande bestemmingsplannen heen wordt gelegd.

Het is merkwaardig dat de gemeente zelf niet op zoiets vanzelfsprekends komt, maar een instrument inzet waarvan kan worden verwacht dat er een juridische strijd over zal ontbranden. En al die tijd die het gaat duren tot die procedures tot een einde zijn gekomen, zullen er vergunningen worden gegeven voor uitbreiding van de hotelcapaciteit. De balans in de binnenstad zal dus voorlopig nog niet worden hersteld.

Govert Janssen, voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Beeld Walther Schoonenberg