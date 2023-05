Opinie: ‘Investeer juist in kennis om onze economie sterk te houden, schaf Stap-budget niet af’

‘Kijk maar waar ons klein landje zoal groot in is: watermanagement, het ontwikkelen van hypermoderne chips en het bedenken van auto’s voorzien van zonnepanelen.’ Beeld via REUTERS

Afgelopen vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat de regering gaat bezuinigen. Nogal begrijpelijk. De laatste jaren zijn er, terecht, ik weet niet hoeveel miljarden uitgegeven, en er komen nog grote kostenposten aan – denk aan Groningen en de toeslagenaffaire. Wat ik alleen niet begrijp, is dat daarmee het Stap-budget volledig wordt afgeschaft.

Afijn, ik snap het wel, wat wil je, met een premier die ‘visie’ een overschat iets vindt. Als het kabinet namelijk een visie had gehad, had het het Stap-budget (Stap staat voor: Stimulering van de arbeidsmarktpositie) niet wegbezuinigd, maar juist verruimd en toegankelijker gemaakt. Uiteindelijk, me dunkt, bespaart dit namelijk geld in plaats van dat het geld kost.

De race met China winnen

Nederland is een kenniseconomie. Waar opkomende landen nog kunnen leunen op productie, moeten wij het vooral van de goeie ideeën hebben. Kijk maar waar ons klein landje zoal groot in is: watermanagement, het ontwikkelen van hypermoderne chips en het bedenken van auto’s voorzien van zonnepanelen.

Je kunt deze kennis alleen op peil houden als de bevolking zich voortdurend kan bij- en omscholen. Alleen dan winnen we de race met, zeg, China, alleen dan houden we ons land welvarend.

Maar dat is niet de enige reden waarom mensen geholpen moeten worden in bij- en omscholing. Je krijgt er namelijk ook minder zorgkosten door. Ga maar na: als je blijft hangen in een baan die je niet meer leuk vindt, maar je hebt ook geen mogelijkheid om in een andere branche te werken, leidt dat tot een ongelukkig leven. Dingen moeten doen die je niet leuk vindt, daar krijg je een burn-out van.

En zo komen mensen met een neerwaartse spiraal in het zorgcircuit terecht. Tegelijkertijd zit diegene in de ziektewet en krijgt dus betaald zonder arbeid te leveren. Ik dacht toch dat het dan goedkoper is om diegene 1000 euro te geven. Tot zover de visie.

Het systeem werkt niet

Ik ben 25 jaar, ruim anderhalf jaar geleden afgestudeerd en ik heb al een cursus gevolgd. Na mijn studies Nederlandse taalbeheersing en Frans kwam ik er namelijk achter dat het vak van dagvoorzitter mij het beste past. En hoewel ik al mijn hele leven lang op het podium sta, kon ik in deze specifieke rol best nog wat tips en tricks krijgen.

Dat heeft geen windeieren gelegd: ik weet nu precies wat ik bij te dragen heb aan een bijeenkomst, waardoor ik niet alleen zelf in waarde ben gestegen, maar ook de bijeenkomst zelf. Want door die tips en tricks weet ik zo’n bijeenkomst nóg aantrekkelijker en zinvoller te maken.

Maar met het systeem van het Stap-budget ben ik niet blij. Al twee rondes probeer ik in deze loterij mijn recht op 1000 euro te bemachtigen. Ik wil namelijk een cursus business-Engels volgen. Het Engels is niet mijn sterkste kant, maar wil ik ook in de rol van dagvoorzitter een exportproduct van Nederland worden, dan moet ik die taal wel goed beheersen. Alleen: ik word telkens uitgeloot. Het potje is al op voordat ik aan de beurt ben (en ja, ik log de avond ervoor al in).

Fundament onder onze economie

Nou hoeft u geen medelijden met mij te hebben. Ik sta geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en ik kan dergelijke scholingskosten aftrekken via mijn bedrijf. Maar wat nou als je die mogelijkheid niet hebt? Als je maar net kan rondkomen van het salaris dat je verdient?

Daarom roep ik met klem de coalitie op om niet akkoord te gaan met het schrappen van het STAP-budget. Sterker nog: ik roep de partijen op om dit systeem ruimhartiger en toegankelijker te maken, zodat het niet meer een loterij is, maar een fundament onder onze economie. Natuurlijk moet er beter toezicht komen op louche praktijken zoals leuke reisjes naar het buitenland onder het mom van ‘retraites’. Maar als we een sterke economie willen zijn, dan moeten we investeren in kennis. En kennis – kijk alleen maar naar ASML – die betaalt zich dubbel en dwars terug.