Opinie: ‘Investeer fors in de begeleiding van vrijwilligers’

Honderden vrijwilligers meldden zich aan voor een maatjesproject tegen eenzaamheid. Beeld Shutterstock

Van 30 september tot en met 7 oktober vindt De Week tegen Eenzaamheid plaats. In Amsterdam voelen tachtigduizend mensen zich eenzaam als gevolg van armoede, werkloosheid, verslaving, dakloosheid of psychische problemen. Het aantal mensen in Amsterdam dat behoefte heeft aan ontmoeting en verbinding, is mede door corona sterk toegenomen, zo bleek uit de Gezondheidsmonitor 2020 van de GGD. Circa 15 procent van de Amsterdammers kampt met ernstige eenzaamheid.

Een ‘maatje’ aan huis kan gevoelens van eenzaamheid helpen verminderen. Het bieden van informele zorg door maatjes en mantelzorgers sluit aan bij het beleid om mensen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving te ondersteunen. Dat vermindert de druk op de reguliere zorg en is goedkoper, want wie een maatje heeft, gaat minder vaak naar de huisarts, maatschappelijk werker of een GGZ-instelling. Het gevolg: lagere zorgkosten en premies. Voor de eenzame Amsterdammers is het bovendien goed nieuws, want maatjes bieden gezelschap op gelijkwaardig niveau.

Maatje worden leeft onder Amsterdammers: naar aanleiding van de campagne ‘Gappie Gezocht’ meldden zich vorig jaar honderden vrijwilligers. Door hen te koppelen aan eenzame stadgenoten ontstaat er meer sociale binding in de stad.

Een win-winsituatie dus, maar er is een probleem. Vrijwilligers krijgen geen geld, maar hebben wel recht op professionele ondersteuning. Vrijwilligerswerk is namelijk niet gratis: maatjes moeten worden ingewerkt, getraind en professioneel worden gecoacht. Net als mantelzorgers krijgen ze te maken met complexe en intense problematiek. Investeringen in hun begeleiding worden uiteindelijk ruim terugverdiend.

De vraag naar maatjes groeit fors, maar voor de begeleiding van vrijwilligers ontbreken de financiële middelen. De Regenboog Groep, Humanitas, Prisma en Burennetwerk roepen de politiek op geld vrij te maken. Daarnaast willen we dat partijen naast armoedebestrijding ook eenzaamheidsbestrijding opnemen in hun beleid en verkiezingsprogramma’s. Nu investeren in de informele zorg is noodzakelijk om de stad en haar inwoners te laten floreren. Goed voor onze stad zorgen, betekent goed voor elkaar zorgen.

Sander Egas (De Regenboog Groep), Nathanya van Lith (Humanitas), Peter Swinkels (Prisma) en Sandra Bos (Burennetwerk), Amsterdam