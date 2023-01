Opinie: ‘ING, we hebben wel degelijk reden tot pessimisme’

De laatste tijd kon ik niet heen om de reclameslogan van ING. Op tal van lichtzuilen stond de tekst: ‘The biggest threat to the planet? Pessimism.’ Ik probeerde me een voorstelling te maken van hoe deze tekst tot stand was gekomen, maar zelfs mijn verbeelding had moeite het hypocriete wezen vorm te geven vanwaaruit deze lumineuze slogan was ontsprongen. In een poging zag ik ING-topman Steven van Rijswijk voor me, in zijn corner office. Nog aan het bijkomen van de witwaspuinhopen die voormalige ceo Ralph Hamers in 2018 en 2020 voor hem heeft achtergelaten. Dan komt één van zijn medewerkers binnen.

“Meneer Van Rijswijk?”

“Ja, Lurch.”

“De Fiod is bij ons dochterbedrijf Payvision binnengevallen en heeft duizenden e-mails, vergadernotulen en klantdossiers in beslag genomen. Er hangt ons indirect een nieuwe beschuldiging boven het hoofd dat we tussen 2015 en 2020 tientallen miljoenen aan verdachte transacties hebben doorgelaten van bedrijven die betrokken waren bij criminele activiteiten.”

“Godsamme Lurch, wat kom je hier nu weer binnen met dit gezeik. Ik ben he-le-maal klaar met deze negatieve houding van iedereen. Kun je nu nooit eens binnenkomen met wat positiever nieuws?”

“Sorry meneer Van Rijswijk.”

“Pak je notitieblok erbij Lurch. Ik dicteer: ‘Vanaf heden is de grootste dreiging voor deze planeet pessimisme. Ik wil dat het ophoudt. Ik wil alleen nog maar positiviteit om me heen. Al dat gezeur en gezanik over Fiod dít, we investeren in de organisaties die nucleaire wapens produceren dát. Het stopt nu. Ik wil het niet meer horen. De eerste die mijn kantoor binnenwandelt en me nog eens dit soort nieuws brengt, kan zijn spullen pakken. Zo, stuur dat in een memo naar onze medewerkers.”

“Ik doe het gelijk, meneer Van Rijswijk.”

“En nog iets Lurch, ik wil dat dit hele pessimistische landje hier ook wat van kan opsteken. Zet het op al onze lichtborden door het land. Brengen we een waardevolle boodschap mee over.”

“Uiteraard, meneer Van Rijswijk.”

Als ik het goed begrijp, doelt ING op de crises waarvoor we staan en wil het ons stimuleren het hoofd hoog te houden. En misschien moeten we dat ook meer proberen, want als ik denk aan hoe banken als ING onze aarde om zeep helpen, begint mijn hoofd te hangen in treurnis.

Uit cijfers van Milieudefensie blijkt dat ING meer dan driekwart van al zijn energie-investeringen in fossiele energie steekt. De afgelopen jaren gingen miljarden euro’s naar kolen, olie en gas. Ook investeert ING miljoenen in goederen als soja (75 procent van de wereldwijde sojaproductie wordt gebruikt als veevoer, berekende het WNF), wat grote ontbossing tot gevolg heeft. Al deze investeringen dragen direct bij aan klimaatverandering.

Terwijl de top van de bank er warmpjes bijzit en de rest van het land worstelt met torenhoge inflatie en prijsstijgingen, wordt ons aangeraden niet te vervallen in pessimisme. ‘Met dat gezeik van iedereen zijn we helemaal klaar. Gewoon even leuk doen nu, dan komt het allemaal wel goed. Laat ons maar doen wat we altijd doen en stel niet te veel vragen. Probeer naar de positieve kant te kijken.’