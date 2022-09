Opinie: ‘Inflatiecorrectie verkeersboete komt neer op extra leedtoevoeging’

Hoewel het kabinet in woord beleid oog voor de negatieve gevolgen daarvan te hebben, doet ze er zelf nog een schepje bovenop door bijvoorbeeld de hoogte van de meeste verkeersboetes naar boven toe bij te stellen, stelt Rick van Leusden.

Minister Yesilgöz (Justitie) wil de boetes voor veelvoorkomende verkeersovertredingen volgend jaar met ongeveer 8,6 procent verhogen. Volgens de minister is het gebruikelijk dat bekeuringen meestijgen met de inflatie.

Dat is een waardeloos argument. Door de inflatie voelen verkeersovertreders het al in het bijzonder als ze een verkeersboete moeten betalen. Door een verhoging van de verkeersboetes worden zij extra gestraft. Inflatie is juist hét argument om de verkeersboetes niet te verhogen.

Het is krankzinnig dat de overheid in tijden van oplopende prijzen, in plaats van burgers een helpende hand te bieden, hen nog verder de financiële afgrond induwt. Het zou haar sieren als zij de inflatie door oplopende energieprijzen eens te lijf zou gaan in plaats van het te zoeken in extra leedtoevoeging.

Het is niet verwonderlijk dat de reactie van de voorzitter van de politievakbond ANPV luidt dat dienders bij een verdere verhoging van de verkeersboetes wel drie keer zullen nadenken voordat zij een bon uitschrijven. Die reactie is hoopvol.

Natuurlijk heeft de politie een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid om af te wegen of de verkeersovertreding wel met een bon moet worden bestraft. Als de overheid de gevolgen van extra hoge verkeersboetes niet onder ogen durft te zien, is het toe te juichen dat de politie daar wel oog voor heeft.

Een verhoogde verkeersboete kan voor bestuurders disproportionele gevolgen hebben. Die kan zomaar eenderde van het maandelijks inkomen bedragen. Als die niet tijdig wordt betaald, zal het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bovendien een aanmaning sturen en de boete nog verder verhogen.

Na een aantal aanmaningen kan het CJIB zelfs het rijbewijs van de bestuurder innemen. Dat kan betekenen dat dat de bestuurder, als die bijvoorbeeld nachtdiensten moet doen, zijn baan kwijtraakt, de bestuurder met een spoeddienst niet meer op tijd kan komen of de bestuurder met een eigen bedrijf klanten naar de concurrent ziet vertrekken, met alle gevolgen van dien.

De minister schrijft ook dat een aantal boetes dat nu al hoog is, niet verder zal worden verhoogd. Dat klinkt sympathiek, maar is niet meer dan een rookgordijn. Het afzien van verhoging van die boetes hangt namelijk samen met het feit dat boetes hoger dan 450 euro onder het strafrecht vallen en niet administratief worden afgedaan. Ik ken genoeg strafrechters die korte metten zouden maken met het inflatieargument van de minister en ik kan mij voorstellen dat de minister haar handen daar niet aan wil branden.

De ogen zijn nu gericht op de Raad van State en de Tweede Kamer die zich nog over het voorstel van de minister moeten buigen. Hopelijk hebben zij een minder beperkte blik op de werkelijkheid dan de minister.

Rick van Leusden (advocaat verkeersstrafrecht), Amsterdam