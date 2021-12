Opinie: ‘In twee uur heb ik meer mensen gesproken dan in lange tijd in mijn vaste Amsterdamse kroegje’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘In twee uur heb ik meer mensen gesproken dan in lange tijd in mijn vaste Amsterdamse kroegje’

In haar opiniestuk vertelde Miró Baatenburg de Jong dat ze de stad mist waarin ze opgroeide. Mensen praten niet meer met elkaar; de stad is een beetje dood aan het gaan. Ik woon nu zeventien jaar in Amsterdam en via de gebruikelijke huizendans die iedereen in deze stee maakt, ben ik terechtgekomen in een schitterend appartement op de Oostelijke Handelskade.

Er woonden eerst nog drie gezinnen op onze verdieping; goedkoop gekocht in de crisis. Twee gezinnen zijn inmiddels vertrokken. Er is één Russische expat voor terug gekomen, het andere appartement staat al jaren leeg en is winst aan het maken voor een vastgoedboer uit Emmen. Regelmatig krijgen wij briefje in de bus of we ons appartement niet willen verkopen aan het internationale belasting(onduikings)kantoor aan de overkant; ze weten niet dat wij huren.

Ik heb gezworen dat ik nooit buiten de Ring zou gaan wonen, maar in het ErasmusMC hadden ze een baan voor me die ik niet kon laten lopen. Tijdens mijn verkenningstocht door Rotterdam ben ik in een kroegje aan de Nieuwe Binnenweg beland, het was er een zoete inval die ik in Amsterdam zelden heb gezien. Er waren (lege) tafeltjes maar die werden door de bezoekers genegeerd; men ging steevast aan de bar zitten tot er geen barkruk meer over was.

In twee uur heb ik meer mensen gesproken dan in lange tijd in mijn vaste Amsterdamse kroegje (toen dat nog open was). Dus ik zeg het ongaarne, en Het Parool zal het niet van harte afdrukken, maar neem eens de trein naar Rotterdam CS.

Sjors Koppes, Amsterdam (nog wel)

‘Hier geen baby’s ingooien.’ Welke idioot heeft deze slogan verzonnen?’

Als je jong bent, bekruipt je nog wel eens het gevoel dat de hele wereld gek is, behalve jij. Met de leeftijd komen de twijfels: ‘Ben ik nou gek of de wereld om mij heen?’

Ik vroeg het mij ook af toen ik op de Churchilllaan langs een vuilcontainer fietste. Daarop was een plakkaat bevestigd, waarop de waarschuwing stond: ‘Hier geen baby’s ingooien.’

Even dacht ik nog aan een zieke grap, maar onderaan het papier stond de naam van Stichting De Beschermde Wieg. Dat is een instelling die kwetsbare moeders en baby’s in nood ondersteunt.

Een prijzenswaardig doel, maar welke doorgedraaide idioot heeft deze vuilcontainerslogan in ’s hemelsnaam verzonnen? Mocht dit een reclamebureau zijn geweest, dan weet ik een betere tekst, voor bij een kerstbomenfik: ‘Hier geen copywriters ingooien, of toch wel.’

Het zijn verwarrende tijden.

Maarten Spanjer, Amsterdam

‘Het uitdelen van de zorgbonussen is nonchalant’

Het uitdelen van de zorgbonussen door het huidige kabinet is op zijn minst nonchalant te noemen. Zie de onlangs geconstateerde fraude. Dit staat in schril contrast met de behandeling, die (veel) kindertoeslag-gerechtigden van de Belastingdienst te verduren hebben gekregen. En het is nog onduidelijk of deze fraude vervolgd zal gaan worden.

Pierre Daanen, Amsterdam