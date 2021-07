Opinie: ‘In tram 26 doet het GVB alsof er geen corona is’

Tram 26 achter het Centraal Station, hier met een enkele wagen. Beeld Marc Driessen

Vrijdagavond 25 juni, 23:40 uur, Centraal Station. Ik sta op tram 26 te wachten en velen met mij. Norma­liter is de 26 een dubbele tram, maar vanavond kennelijk niet. De achterste helft is afgesloten, dus moeten we hutjemutje op elkaar staan in het voorste deel. Niks anderhalve meter.

Ik sta toevallig aan de balie bij de conducteur en vraag naar het waarom hiervan. Die vertelt nogal ge­agiteerd dat hij er ook niets aan kan doen. Het is volgens hem ‘beleid’ van het GVB dat na 21 uur het achterste deel van tram 26 wordt afgesloten.

Er is maar één conducteur op beide tramgedeelten en het uitgaans­publiek zou daarvan misbruik ­kunnen maken door in het achterste deel niet voor de rit te betalen.

Dat zoiets in tijden van een pandemie nogal onverantwoord is, neemt het GVB blijkbaar voor lief. De conducteur vindt de situatie inmiddels ook te gevaarlijk. Hij opent bij halte BIM-huis de deuren van het achterste deel en nodigt de passagiers uit te verkassen. Ook vraagt hij mij om ­officieel een klacht in te dienen.

Dat doe ik meteen de dag daarna. Binnen drie dagen zal mijn klacht worden behandeld, aldus een e-mail van het GVB. Een week later, op zaterdagnamiddag, word ik gebeld door ene Anne-Marie van het GVB, die zich niet verder wenst te identificeren. Of ik haar het verhaal nog een keer wil vertellen.

‘Voor de veiligheid’

Dat doe ik maar en zij belooft snel uit te zoeken hoe het zit met dat GVB-beleid voor tram 26. Weer een week later belt ze opnieuw. Ja, het is inderdaad een beleidsmaatregel om na 21 uur het achterste tramdeel dicht te gooien, ‘voor de veiligheid’.

Als ik haar vervolgens vraag of het in tijden van corona niet veiliger is om passagiers alle beschikbare ruimte te bieden, weet ze geen adequaat antwoord. Ze gaat nog een keer in overleg en belt dan weer terug met de mededeling dat het bij elkaar proppen van mensen in het voorste tramgedeelte ‘meer overzicht’ geeft en dus meer veiligheid.

Verder heeft Anne-Marie ook nog de verheugende mededeling dat de gewraakte beleidsmaatregel op 19 juli zal worden ingetrokken. Waarom dat in het licht van de snel stijgende besmettingscijfers dan pas gebeurt, kan ze me ook niet uitleggen. Ik laat het er maar bij.

De Amsterdammers zijn gewaarschuwd.