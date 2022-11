Opinie: ‘In plaats van klagen over Qatar kunnen we beter de corruptie binnen de Fifa aanpakken’

Beeld REUTERS

Het beste wat de Fifa de afgelopen decennia heeft gedaan, is het WK aan Qatar toewijzen. Wie heeft het over de mensenrechten of de omstandigheden in de bouw in Bahrein, Koeweit of Tunesië? De hele wereld kent Qatar inmiddels, wat ook de bedoeling was van de autocratische emir en zijn familie toen het piepkleine land ging voor de organisatie van het WK. Het land zal voor langere tijd worden geassocieerd met mensenrechtenschendingen, uitbuiting van bouwvakkers tot de dood erop volgt en de strafbaarheid van homoseksualiteit.

Zonder WK was dat onbekend gebleven en hadden talloze dapperen hun warme solidariteit met de onderdrukten van Qatar niet kunnen uitdrukken in protesten tegen deelname van hun nationale elftal aan het WK – met als hoogtepunt de voetballiefhebber die in Het Parool uitvoerig publiek maakte dat hij niet ging kijken naar de WK-wedstrijden. Daardoor zal Tamim bin Hamad al-Thani, wie kent hem niet, zeker gaan nadenken over de nodige hervormingen. Gemiste kansen wat dat betreft waren de WK’s van 2010 in Zuid-Afrika en van 2018 in Rusland. Hadden ook weggekeken kunnen worden, redenen genoeg.

Toch heeft de Fifa wel een probleem, ondanks haar succesvolle toewijzingsbeleid (Saoedi-Arabië schijnt een serieuze kandidaat voor 2030 te zijn, bingo). Volgens eigen WC Eendonderzoek van de wereldvoetbalorganisatie zijn er bij de bouw van de stadions voor het WK drie doden gevallen. Drie te veel, maar de kans dat het er meer zijn, is groot, wellicht waren het er wel 6500. Veel is onhelder. Judith Spiegel ging in 2014 voor Hard gras kijken in Qatar, toen er in de pers berichten waren opgedoken over honderden doden, en zag dat er nog niets was gebouwd.

Een toernooi organiseren is ingewikkeld, maar ook routine

De kans is groot dat de Fifa liegt. Dat liegen zit diep in de genen van de door en door zieke internationale voetbalorganisaties en het is vaak schaamteloos. Toen alleen kampioenen mochten meedoen met de hoogste Europese competitie, heette dat de Europa Cup. Vanaf het moment dat de Uefa het breder opzette, werd de naam veranderd in wat het daarvoor juist was, de Champions League.

De voornaamste taak van zo’n bond is die toernooien organiseren. En af en toe een spelregel aanpassen, oké. Dat toernooien organiseren is elke keer weer ingewikkeld, maar ook routine. Er zijn overal stadions, hotels en cornervlaggetjes. De mensheid heeft ingewikkelder problemen opgelost. Als je het maar niet in een land met een gemiddelde zomertemperatuur van 40 graden organiseert, want dan moet je het toernooi verzetten naar de herfst en alle competities wereldwijd weken stilleggen.

In Qatar zit een hoop scheef, de Fifa is nauwelijks meer serieus te nemen. Wil of moet je binnen het perverse systeem blijven, hoe verander je dat dan? Het begint met leiderschap. Iemand die de functie van Fifa-chef ambieert, hoeft niet meer dan het smeermiddeltje te zijn voor het organiseren van toernooien. Nu zijn de smeermiddeltjes van de Fifa vooral soepel gemaakt met smeergeld. De FBI heeft vastgesteld dat Qatar het WK heeft gekocht. Van de 22 aanwezige bestuursleden bij de toekenning aan Qatar zijn er 16 betrokken bij corruptie. De vraag is waarom de Fifa in plaats van corrupte graaiers niet leiders heeft die passen bij haar taak. Het meest logisch is dat de Fifa-top bestaat uit een verzameling doodsaaie dorknopers, kleurloze technocraten die zonder rumoer de toernooicyclus regelen.

Meest internationale organisatie ter wereld

En wat is het speelveld van de Fifa? Met de Verenigde Naties is de Fifa de meest internationale organisatie die er is. Dat betekent dat culturele aspecten een grote rol spelen, maar niet de reisgidsjeswijsheden dat ‘het samen eten van de in wortelsap gemarineerde kringspier van de gorilla vriendschap betekent in deze gastvrije regio’. Waar het om gaat als je corruptiepatronen wilt bestrijden, zijn antennes voor verschillen in omgang met tijd, emoties, macht, regels, onzekerheid, individualisme en relaties.

De man/vrouw-cultuurverschillen zijn voor de voetbalwereld interessant. Mannelijke culturen kennen waarden als geld, ambitie en uitdaging. Landen die daar hoog op scoren, zijn Japan, Mexico en Blatters en Infantino’s land Zwitserland. Daartegenover staan vrouwelijke waarden als samenwerking, welbevinden en zekerheid in bijvoorbeeld de Scandinavische landen. Volgens de bekende cultuurexpert Geert Hofstede is dit een aspect in internationale organisaties dat tot problemen leidt als je het niet erkent.

Die vrouwelijke cultuurwaarden, daar heeft de Fifa geen last van. Een vrouw voor de Fifa zou daarom een goed begin van een oplossing zijn; die is in ieder geval niet wat de rest wel is. Het is de Wet van Pennekamp: mensen vallen ergens omhoog, simpelweg doordat ze zijn wat de rest om hen heen niet is. Saai, degelijk, onkreukbaar. Misschien dat Angela Merkel weer wat omhanden wil hebben.

Erwin van de Pol is organisatieadviseur en auteur van Hard gras.