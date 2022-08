Opinie: ‘In Landsmeer kun je je mobieltje losjes in je achterzak dragen’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘In Landsmeer kun je je mobieltje losjes in je achterzak dragen’

Vrouwen die topless zonnen worden door handhavers gesommeerd om daarmee te stoppen (Het Hoogste Woord, 19 augustus). Dit is de zoveelste bevestiging dat het vrije Amsterdam van vroeger definitief is verdwenen. Ik ben ook heel blij dat ik sinds kort in Landsmeer woon. Dit is een idyllische leefomgeving. Geen ‘sociaal veilig groen’ om mensen een gevoel van schijnveiligheid te geven. Onbekenden zoeken oogcontact om je op straat te kunnen groeten. Mensen dragen hun mobieltje losjes in hun achterzak omdat het veilig genoeg is om dat te doen. Geen provocerende jongeren en handhavers uit een tegencultuur die burgers hun wil willen opdringen. Geen groenvernietiging door kunstmatig gecreëerde overbevolking. Het is alsof ik in een geheel andere wereld ben beland.

J. Bonacic, Landsmeer

‘Waarom een brug nu we de megalomane Noord-Zuidlijn hebben?’

Als meneer Langeveld denkt dat de nieuwe bewoners van Noord geen auto’s zullen hebben, want autoluw, denk ik hij het mis heeft (Het Hoogste Woord, 18 augustus). Hoe komen deze mensen naar hun werk? Dat ze niet met de wagen naar de stad komen, lijkt me logisch. Maar daar is toch de megalomane Noord-Zuidlijn voor gemaakt? De bruggen die sommige heel graag willen, starten en eindigen op plaatsen waar je als fietser niet naartoe wilt. En de enige plek waar een brug echt nut zou hebben is bij de Tolhuispont. En laat die er nou niet kunnen komen. Er gaan zes pontverbindingen van Noord naar stad en vice versa en een schitterende brug ten oosten van Noord èn een metrolijntje. Het geld is op of ergens anders nodig, denk aan kades en bruggen. Als dat niet eerst gerepareerd wordt, stort de voor Noord ‘onbereikbare’ stad in.

Peter Kersbergen, Amsterdam

‘Massih Hutak, vier met ons 90 jaar De Mirandabad’

Het De Mirandabad, het mooiste zwembad van de stad, roept uw columnist Massih Hutak luid en duidelijk in uw krant (Het Hoogste Woord, 17 augustus). Een uitroep die wij graag onderstrepen met de volgende feiten.

Op 6 augustus dit jaar precies 90 jaar geleden opende legendarisch wethouder Monne de Miranda dit bad met grote socialistische trots. Het zeer succesvolle bad kreeg na de oorlog zijn naam – De Miranda was vermoord door de Duitsers. Zes buitenbaden telde het bad bij zijn opening in 1932, met gescheiden mannen- en vrouwenzwemmen maar met gemengde ligweide, een bron en vrucht van menige hilarische politiek-religieuze gemeenteraadsdiscussie.

Eén bad bleef er uiteindelijk over, ommuring werd gesloopt, een subtropische koepelbad toegevoegd. Gevochten werd er door de jaren heen iedere keer weer door zwemmersgroepen voor behoud en tegen het verlies aan het grootkapitaal.

Allen die ‘het mooiste bad van de stad’ lief zijn, met name Massih Hutak, en staan voor de toekomst van het bad, willen wij kennisgeven van de 90-jarige viering op zondagmiddag 2 oktober in het restaurant van het De Mirandabad.

Marcel Gerritsen, Amsterdam