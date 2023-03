Opinie: ‘In het Vondelpark sport iedereen voor een afgetraind lichaam. Ook de honden’

Beeld Vincent Spiering

De menner en de twee honden

In het Vondelpark sport iedereen voor een afgetraind lichaam. Ook de honden. Want die worden daar geregeld met 35 kilometer per uur op de e-bike uitgelaten. Vorige week zag ik zelfs een man die twee honden tegelijk op een e-bike uitliet. Een links, een rechts. Als menner reed hij door het park.

Maar iets voelde onnatuurlijk aan dit beeld. Bij nader zicht zag ik waarom: de man fietste voorop, en de e-bike bepaalde het tempo. De honden moesten de man bijbenen.

Normaal is dat andersom. Bij een ‘normale fiets’ zijn het de honden die voorop rennen en de wagen trekken. Het knikje achterom van de hond betekent dat je harder kan. Zware ademteugen en een zwabberende tong betekenen dat je in vaart kunt minderen. Samenwerking berustend op het onderlinge contact.

Het contact werd, wederom, vervangen door moderne technologie. Met de elektrische aandrijving van de fiets die de rit bepaalde, was er dus geen menner meer te bekennen. Enkel twee vermoeide honden en een onredelijk baasje.

Atze Lourens, Amsterdam

Beschermde dieren

Er is enorme commotie ontstaan doordat dassen op misschien wel veertig plekken in de buurt van sporen de rails ondergraven voor hun onderkomen (Het Parool, 23 maart). De das is een beschermde diersoort en mag niet zomaar verjaagd worden. Ik vind het intussen allemaal wel een beetje hypocriet, natuurbeschermingsorganisaties springen in de bres voor de das en struikelen over elkaar om aan te geven dat verplaatsen of ‘afschieten’ niet zomaar mag.

Intussen worden koeien gezien als een CO 2 - en melkfabriek die alleen maar zorgen voor overlast en ervoor zorgen dat we niet kunnen bouwen. Varkens hebben we met honderdduizenden efficiënt opgeborgen in megastallen. En kuikenhaantjes worden vergast of door de shredder gehaald omdat zij geen economische waarde hebben. Koeien, varkens, kippen, hanen, nertsen zouden het ook verdienen om beschermd te worden want ook zij zijn net als de das veel slimmer dan wij mensen denken, maar omdat dieren niet kunnen praten of protesteren denkt de mens boven de natuur te staan.

Zonder de natuur kunnen wij niet leven de natuur wel zonder ons. Bescherm niet alleen de beschermde dieren maar alle dieren.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Absurde bedragen

Wat is het toch dat ex-presidenten na hun ambtstermijn lezingen of interviews willen geven en daarvoor absurd hoge bedragen vragen.

In de Ziggo Dome kost het goedkoopste ticket voor Barack Obama in de nok 104 euro(!), een golden ticket 495 euro en een platinum ticket kost 2750 euro per twee zitplaatsen.

Danny Damman (directeur Ziggo Dome) is volgens de pers ‘razendenthousiast’. Misschien kan hij uitleggen wie wat verdient aan deze onzin?

Colin Jones, Amsterdam