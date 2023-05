Opinie: ‘In een open en vrije stad belemmer je niet de vrijheid van mensen’

Amsterdam wordt steeds minder liberaal vinden Kevin de Vries en Alexander ter Haar, voorzitter en vicevoorzitter van de JOVD Amsterdam: ‘Met het paternalistische vingertje zwaaien hoort niet bij de stad’

Vraag een buitenlander wat er zo fantastisch is aan Amsterdam en je zal horen: de vrijheid, de open attitude, het liberalisme. De Amerikaanse auteur Russell Shorto schreef er een boek over (Amsterdam, a History of the ­World’s Most Liberal City, 2014).

De liberale geest lijkt de afgelopen jaren – met elk links college – steeds meer iets uit de geschiedenis van de stad. Als er sprake was van religieuze onderdrukking, etnische achtervolging of simpelweg een wil om te genieten van de vrijheden die de wereld te bieden heeft, dacht men lang gelijk aan één plek: Amsterdam. Deze dingen – die Amsterdam tot de geliefde wereldstad gemaakt hebben die het nog is – moeten wij beschermen, niet wegwerken. Daarom roepen we de Amsterdamse VVD op deze vrijheden beter te beschermen in onze mooie stad.

Betutteling en paternalisme

De weinig liberale geest die heerst in de Stopera wordt duidelijk in enkele beleidsstukken die de afgelopen paar jaar spelen in stad. Alhoewel sommige van deze zaken niet bijzonder ingrijpend zijn, zijn ze wel tekenend voor de overbodige betutteling vanuit de gemeente. Denk aan de recente campagnes om buitenlandse toeristen te weren of – wat langer geleden – het weghalen van de I Amsterdamletters.

Sommige zaken raken echter de kern van wat Amsterdam hoort te zijn. In een open en vrije stad belemmer je niet de vrijheid van mensen om van prostitutie gebruik te maken en daarmee ook de vrijheid van sekswerkers. In een open en vrije stad vertel je coffeeshopeigenaars niet aan wie ze wel of niet hun waar kunnen verkopen. En in een open en vrije stad vertel je ook niet aan hardwerkende kroegeigenaren wat zij met hun terrassen moeten doen.

We erkennen dat deze stad problemen kent met overlast. Maar we erkennen ook dat overlast simpelweg een gevolg is van het feit dat Amsterdam een prachtige stad is met een rijke geschiedenis waar alle opties om wat dan ook te doen openliggen. Of je nou een bezoek wilt brengen aan een van de mooiste operahuizen ter wereld, een prachtige stadswandeling wilt maken, alle lol van de wereld wilt hebben in de kroegen van de stad of wil dat allemaal, in Amsterdam is werkelijk iedereen op zijn plek. Met het paternalistische vingertje zwaaien hoort niet bij de stad. Tot onze grote spijt is dat echter aan het veranderen.

Erotisch centrum

Wij, als Amsterdamse afdeling van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), maken ons zorgen over het geplande erotisch centrum in de stad. Het plan om prostitutie te verbannen van de Wallen en onder te brengen in een erotisch centrum buiten de binnenstad heeft steun van de Amsterdamse politiek, maar niet van de Amsterdammers en de sekswerkers zelf.

Het voorstel werd gestuit door protesten vanuit de sekswerkbranche die erop heeft gewezen dat het geplande centrum niet zal helpen bij de aanpak van de overlast op de Wallen. Het zal het probleem alleen maar uitbreiden naar andere delen van de stad. Dat geldt ook voor het blowverbod voor buitenlandse toeristen op de Wallen.

Naast een inbreuk op de vrijheid van ondernemers – in dit geval coffeeshopeigenaren – om zelf te bepalen aan wie zij wel of niet verkopen, zal deze overbodige regel alleen maar problemen veroorzaken. Het zal illegale wiethandel een impuls geven aan, waar de handhaafbaarheid van het beleid onder zal lijden.

De gemeentelijke campagne om met name Britse toeristen te ontmoedigen naar Amsterdam te komen, vinden wij zeer betuttelend en een verspilling van moeite en geld. Het is een naïeve zet van de gemeente, die enkel een extra spotlight zet op deze prachtige stad, die inderdaad te lijden heeft onder overlast van Britse jongeren. Kwaliteitstoerisme kan een doel zijn van beleid, maar de huidige filmpjes raken kant noch wal.

Plek voor het individu

Tot slot is het weghalen van de I Amsterdamletters – omdat ze te individualistisch waren – een zorgwekkend voorbeeld van hoe de gemeente Amsterdam probeert de burgers in hun doen en laten te sturen, zelfs in triviale details. Amsterdam is juist dé plek voor het individu, een plek waar iedereen zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier en zichzelf kan zijn.

Wij zijn voorstander van beleid dat is gebaseerd op persoonlijke vrijheid en individuele verantwoordelijkheid. Het gemeentebestuur moet ingrijpen bij overlast en ervoor zorgen dat er genoeg mankracht is om te kunnen handhaven, maar moet niet met beleid komen waardoor de goeden onder de kwaden lijden. Betuttelende maatregelen die de kern raken van de Amsterdamse cultuur en identiteit zullen geen problemen oplossen.

Wij zijn voor een goed handhavingsbeleid en een goede politieaanwezigheid op de plekken waar dat nodig is, zoals de Wallen, maar nooit voor het straffen van de overgrote meerderheid voor de handelingen van een kleine minderheid.