Opinie: ‘In een democratie is volledige openbaarheid onwerkbaar’

Het Kamerdebat over uit huis geplaatste kinderen wier ouders slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Het is dit soort verantwoording achteraf die essentieel is voor de democratie en het vertrouwen in de politiek, vindt Jona van Loenen. Beeld LEX VAN LIESHOUT/ANP

De dramatische corona-aanpak. De toeslagenaffaire. De vastgelopen woningmarkt. De stikstofimpasse. Het is een ongekend lange, aaneengesloten reeks van debacles waarin de politiek de afgelopen jaren verkeert. Maar terwijl de crisis waar we elke keer tot onze nek toe in staan voortdurend verandert, blijft de voedingsbodem hetzelfde. Het is en blijft een crisis van vertrouwen.

En dus namen we een nieuwe afslag. De Tweede Kamer eiste totale transparantie. Sindsdien dendert de politieke trein nog altijd door naar meer en meer openbaarheid. Dat is alleen geen stap in de goede richting, maar een eersteklas enkeltje richting politieke afbreuk. Volledige transparantie zal het vertrouwen in de politiek immers niet herstellen, maar juist volledig vernietigen.

Geen democratische noodzakelijkheid

Vertrouwen bestaat namelijk bij de gratie van onzekerheid en onwetendheid. Een vader vertrouwt zijn kind wanneer dat zegt dat het op school was, of kijkt op het ouderportaal. Een vrouw vertrouwt haar man dat hij bij vrienden was, of loopt dit na. Een werkgever vertrouwt zijn werknemer, of controleert alles wat die doet. Wanneer alles openbaar en transparant is, is er geen reden meer voor vertrouwen. Je weet dan immers precies wat er speelt. Je hebt dan inderdaad de zekerheid waar je zo naar verlangde, maar het verlies van vertrouwen is de prijs die je betaalt.

In een politieke democratie is die prijs alleen onbetaalbaar. In volledige openbaarheid kunnen onderhandelingen immers niet plaatsvinden. Akkoorden niet worden gesloten. En een vonnis niet worden gevormd. Daarvoor heb je vertrouwen nodig. Zonder kan een politieke democratie simpelweg niet functioneren. Er is alleen een diepgeworteld probleem.

Vertrouwen in de politiek is het moeilijkst wanneer de machtsongelijkheid het grootst is. Maar precies dan is dat vertrouwen van het grootste belang. Bij grote machtsongelijkheid is het immers enorm inefficiënt, tijdrovend en blokkerend om de ander continu te controleren. Dat zit de slagvaardigheid die zulke situaties juist vereisen namelijk enorm in de weg. Dat is wat tijdens de coronacrisis pijnlijk duidelijk werd. Want in tegenstelling tot wat we vandaag de dag eisen, is transparantie geen democratische noodzakelijkheid. Goede verantwoording achteraf is dat wél.

Het is daarom de hoogste tijd om de wissel om te zetten. Want wanneer we alles doorzichtig maken, worden we blind voor wat er echt toe doet. Wanneer we alles transparant maken, zien we niets meer. En wanneer we alles openbaar maken, heeft vertrouwen geen enkele functie meer. Althans, alleen een functie elders.

Jona van Loenen, Amsterdam