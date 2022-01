Opinie: ‘In Disneyland Parijs is het ook altijd brandschoon, waarom hier dan niet?’

Vuilnis op straat naast een glasbak in de Eerste Marnixdwarsstraat. Beeld Dingena Mol

Beste Claire Martens,

Dank u wel voor uw folder over hoe de stad schoner te krijgen. Het klopt dat Amsterdam met of zonder toeristen altijd vies is. De straatvegers doen hun best. Aan hun ligt het niet. Iedereen die goed kijkt, ziet dat ze dweilen met de kraan open omdat het systeem niet deugt.

En het systeem deugt niet omdat de directeur Stadsreiniging geen begrip heeft voor wat een bruisende en dynamische stad als Amsterdam nodig heeft. Daarom zal u moeten beginnen die directeur wegens bewezen gebrek aan kwaliteiten te ontslaan. Neem een nieuwe aan die bij Disneyland Parijs heeft gewerkt, waar het ondanks vele duizenden bezoekers altijd brandschoon is (hoe doen ze dat toch?).

De huidige directeur Reiniging doet bijvoorbeeld niets als er mooi weer voorspeld is. Veel mensen gaan dan picknicken aan de gracht. Die kunnen daar hun afval niet kwijt in die paar zielig kleine afvalbakjes. En zo ontstaan overal vuilnisbelten bij die uitpuilende afvalbakjes. Waarom niet snel van die grote groene afvalbakken op wielen plaatsen, zoals vroeger in de zomer in het Vondelpark? Makkelijk te plaatsen, makkelijk vuil in te gooien en makkelijk continu (want dat is wel de crux) op te halen.

Hij weet niet om te gaan met de vele Airbnb-bezoekers. Die blijven een paar dagen en moeten daarna contractueel hun vuilnis uit het huis verwijderen. Informatie hoe en waar is voor een buitenlander als passant lastig te vinden en dus zetten ze het pedaalemmerzakje bij de vuilnisbelt naast de glas- en papierbak. Pak die verhuurders eens echt aan, zou je zeggen.

Of dat stadsmeeuwen de dunne pedaalemmerzakjes makkelijk kapot pikken. Verordonneer en handhaaf toch dat mensen alleen vuilnis mogen buitenzetten in door de stad bepaalde kwaliteitsvuilniszakken (graag met eigen kleur en XXX er op). En pak gelijk die grote meeuwen aan.

Of dat Amsterdammers tegenwoordig online kopen en vervolgens het kartonnen verpakkingsmateriaal niet kwijt kunnen in de veel te kleine opening van de papierbak. Zet er ajb weer zo’n grote groene containerbak op wielen neer, met een grote klep graag.

Of dat in een dynamische stad als Amsterdam voortdurend mensen komen gaan en hun woningen verbouwen. Waar moeten ze hun grofvuil kwijt? Wat dacht u van weer zo’n grote groene Vondelparkafvalcontainer op wielen?

Nog een tip. Ga eens echt handhaven. Ga er maar van uit dat als je een derde van de straatvegers bonnen laat uitschrijven, waar ze de helft van mogen houden, de andere twee derde werkloos wordt. De stad schoon krijgen is echt niet zo moeilijk.

Met vriendelijke groet,

Frans van Wieringen, Amsterdam