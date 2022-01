Opinie: ‘In de politieke arena zou alles bespreekbaar moeten zijn’

Demonstranten op het Museumplein tijdens een actie van Nederland in Verzet begin dit jaar. De actiegroep protesteert tegen het coronabeleid van de overheid. Beeld ANP

Met groot ongemak las ik dat de gemeenteraad weigert om het debat aan te gaan over de Holocaust in relatie tot de coronamaatregelen, nadat Forum voor Democratie dit onderwerp op de raadsagenda had willen plaatsen.

Het ongemak komt bij mij van twee kanten. Aan de ene kant omdat er vele Da Costa’s – waaronder mijn oudtante en haar twee kinderen – vermoord zijn in vernietigingskampen tijdens de oorlog. Aan de andere kant omdat ik hier zie dat in de politieke arena blijkbaar niet alles ter discussie gesteld kan worden.

Laat ik vooropstellen dat ik – zeker gezien mijn familiegeschiedenis en het trauma waar de familie (nog steeds) last van heeft – de coronamaatregelen niet te vergelijken vind met wat er vlak voor en tijdens de Holocaust plaats heeft gevonden. Dergelijke vergelijkingen vind ik dan ook walgelijk.

Woord als wapen

Aan de andere kant bloedt mijn democratische hart, dat veel waarde hecht aan het vrije woord en het ter discussie stellen van alles, ook als dat betekent dat er pijnlijke, kwetsende onderwerpen of woorden ter sprake komen. Een weerbare democratie schuwt pijnlijke onderwerpen namelijk niet en gebruikt het woord als wapen juist om dergelijke walgelijke vergelijkingen omgekeerd ter discussie te stellen.

Overigens heb ik er begrip voor dat een al drukke gemeenteraad zich wil beperken tot onderwerpen die gaan over het bestuur van de gemeente Amsterdam. Daardoor snap ik dat onderwerpen die daar niks mee te maken hebben om praktische redenen niet op de agenda worden gezet. Maar in gevallen dat het wél zaken betreft die (het bestuur van) Amsterdam raken, dan zouden ook ongemakkelijke onderwerpen besproken moeten kunnen worden.

Een democratie toont haar kracht door ruimte te geven aan het vrije woord, juíst wanneer het meningen betreft die schuren met wat ‘de rest’ vindt. Het is dan onze taak om met argumenten een (walgelijke) stelling te bestrijden. Niet met censuur. Laten we daarom vooral niet in een krampachtige reflex schieten door het debat over gevoelige onderwerpen in de kiem te smoren. Ook al betreft het een stelling die voor mij persoonlijk – en voor vele anderen van wie familie in de oorlog vermoord is – heel pijnlijk is.

Yaïr da Costa, Amsterdam