Opinie: ‘In de democratie schuilt het grootste gevaar voor president Poetin’

‘In de democratie schuilt het grootste gevaar voor president Poetin’

Alle media en buitenlandse staatshoofden buitelen over elkaar heen over een uitspraak van de machtigste president: ‘For God’s sake, this man cannot remain in power’. De geadresseerde, president Poetin, zal er niet van onder de indruk zijn. Sterker nog, hij ziet een aanleiding om de wereld erop te wijzen dat hij democratisch is gekozen.

Wat onderbelicht blijft in de discussie over de uitlatingen van president Biden is het feit dat we, ook ik, in vrijheid iets mogen vinden van wat hij zegt. We mogen er zelfs over schrijven zonder angst voor een arrestatie. Daarin toont zich de werkelijke kracht van de democratie en schuilt het grootste gevaar voor president Poetin. Dat is hij zich ook bewust getuige het recente verbod op het gebruik van het woord OORLOG. Het is een stuiptrekking van een staatshoofd dat weet dat hij het gevecht wel kan winnen maar niet de oorlog.

Malachi Stack, Amsterdam

‘Voetbal kan altijd doorgaan, want immers, voetbal is heilig’

Een directeur voetbalzaken die na schorsing in verband met grensoverschrijdend gedrag weer elders aan de slag gaat, een voetbalspeler die, beschuldigd van een poging tot doodslag, gewoon kan blijven voetballen. Een wereldkampioenschap voetbal dat, ondanks vele protesten, zal plaatsvinden in het omstreden Qatar. Dit alles en meer is mogelijk, want immers, voetbal is heilig.

Afgelopen zaterdagavond, primetime NPO1: geen leuk familieprogramma, maar voetbal. Fijn uiteraard voor de liefhebbers. Om 19.50 uur de aankondiging door Tom Egbers, die enkele minuten later wat geïrriteerd afsluit met de woorden ‘we moeten nu plaatsmaken voor het achtuurjournaal, want dat is heilig’. Een beetje de omgekeerde wereld?

F. de Leur Scheuder, Amsterdam

‘Links is kritisch op marktwerking, voor een leefbaar minimumloon en voor progressieve belastingen’

Wat een kolderieke bijdrage van Wim van Dam uit Broek in Waterland in Het Parool van vrijdag. In zijn visie zijn alle partijen behalve de bruinhemden en de Wilders Stichting links. Wat een baarlijke nonsens! Links is onder meer van oudsher kritisch op marktwerking, voor een leefbaar minimumloon, voor een humaan sociaal vangnet, voor medezeggenschap in werkorganisaties, voor progressieve belastingen en deelt met nadenkend rechts de zorg voor het milieu. Kortom, wat blijft er dan op links over!

Jos Besteman, Vierhuizen

‘Niet alleen voor studenten is het geen vetpot’

Een foto van een student met een krat bier bij een artikel over het wel of niet kunnen rondkomen van de basisbeurs afgelopen vrijdag. Bier: misschien wel lekker, maar zeker geen eerste levensbehoefte. Stop nu toch eens met dat eeuwige geklaag. Niet alleen voor studenten is het geen vetpot.

Ilona Dekker, Nieuwegein