Opinie: ‘In Amsterdam mag je van geluk spreken als je levend thuiskomt na een fietstocht’

‘Overstappen van energieaanbieder werd gestimuleerd. Logisch als je gegokt hebt’

Energie is een van de basale levensbehoeften. Desondanks werd besloten de energiemarkt vrij te geven. Overstappen van de ene naar de andere aanbieder werd gestimuleerd met bonussen en lage tarieven. Logisch dat veel mensen die gok hebben gewaagd. Om zich een plek in de markt te bevechten, verkochten nieuw en relatief kleine leveranciers gas dat nog niet was ingekocht. En daar ging het mis. Door de gigastijging van de gasprijs zakte aanbieder Welkom Energie door het ijs. Essent neemt de levering over tegen het huidige toptarief. En nu gaan de gokkers klagen. Het voordeel was welkom, maar dit risico hadden ze niet gedacht te lopen. Tja, resultaten uit het verleden…

Ronald Nijenhuis, Zaandam

‘Museum of Contemporary Art? Interesse in de omwonenden in er niet’

Met een ufo op het dak en een rood verlichte ingang als ware het een eroscentrum wil Rob Defares zijn Museum of Contemporary Art laten landen op de Parnassusweg. Hij was er niet bij maandag, toen de omwonenden werden geïnformeerd. Ook leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit ontbraken. Die beoordelen deze week het bouwplan al voor de derde keer, maar interesse in de maatschappelijke inbedding is er dus niet. Er zijn vooral veel vragen uit de buurt over de bezoekersstromen die over een te smalle stoep voor een belangrijk fietstunneltje voor ongelukken zullen zorgen. Of ze komen op de fiets en laten die buiten staan, waar handhaving zoals gewoonlijk zal ontbreken. De logistiek loopt vast in de achtertuin van de nieuwe rechtbank. Achteruit inparkeren om kunst af te leveren en op te halen is een kunststukje, vooruit wegrijden en omkeren is niet mogelijk.

In de ufo een restaurant met riant uitzicht op Amsterdam-Zuid en de interieurs van de naastgelegen woningen. Veel licht dat te lang blijft branden, een handelsmerk van de Zuidas. Geruststellende plaatjes voor de bewoners van de Warners-blokken; zal de schaduw echt meevallen? Niemand die het gelooft, maar wat ernaast komt, wordt nog erger, denkt men gelaten. Plukjes groen gaan het geheel verzachten…. als je naar binnen gaat tenminste. Buiten zie je dat niet, daar staan de fietsen.

Lieneke Meurs en Bart Capel, Amsterdam

‘In Amsterdam mag je van geluk spreken als je levend thuiskomt na een fietstocht’

Fantastisch! Eindelijk wordt het roekeloze rijgedrag van veel taxirijders beboet! Als fietser heb ik er dagelijks last van. Zeer geregeld word ik net niet van mijn fiets geblazen door een idioot hard en rakelings voorbijrijdende taxi. Afsnijden. Gas bijgeven in plaats van afremmen als ik de straat oversteek. Hebben deze mensen een rijbewijs? Fietsen is gezond. Maar in Amsterdam mag je van geluk spreken als je levend thuiskomt na een fietstocht! Grote dank aan de Amsterdamse politie, die controleert en handhaaft. Ga daar vooral mee door!

Charlotte Lange, Amsterdam

‘Logisch dat camera’s niet helpen tegen te snel rijdende E-bikes’

In het artikel in Het Parool van woensdag over scooterflitsers staat dat camera’s niet helpen tegen te snel rijdende e-bikes. Dat lijkt me ook logisch. Ten eerste blijkt uit het artikel namelijk niet dat deze camera’s ook op snelheid controleren, maar alleen of een scooter wel of niet op een fietspad rijdt. En ten tweede is het zeker niet verboden om met een e-bike sneller te rijden dan 25 km/u. Alleen mag de motor tot maximaal 25 km/u ondersteunen met een maximaal vermogen van 250 watt. Harder fietsen mag zeker, maar dan op eigen kracht.

Pedro Dado, Amsterdam