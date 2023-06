Opinie: ‘Ik zou voor de stad willen dat Halsema doorgaat’

Beeld FRANK RUITER

Interview Lees hier het interview met burgemeester Halsema over vijf jaar burgemeesterschap: ‘Ik werd wantrouwend, want mijn gezin was geraakt’

‘Ik zou voor de stad willen dat Halsema nog een termijn doorgaat!’

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. Gaat ze op voor nog een termijn? Ik hoop het. Ze heeft de moed en de doortastendheid om wezenlijke en heikele onderwerpen te benoemen en te agenderen. Denk aan de bezoekerseconomie, de toekomst van de oude binnenstad, geweld en het opzetten van de masterplannen in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Bij tegenslag laat ze niet meteen los.

Maar Halsema is ook realistisch en durft te incasseren. Ze is niet rancuneus, maar nog gewoon aardig en toegankelijk. En ze heeft het hart op de juiste plaats, ze is een strijder voor de goede zaak. Wat een vrouw! Maar vooral: wat een burgemeester! Ik zou voor de stad, en voor mijzelf als binnenstadbewoner, willen dat ze de motivatie, het enthousiasme en de energie vindt om nog een periode door te gaan. Ideeën en plannen genoeg, zoals ze zelf zegt. Kom op, mevrouw Halsema, doe het!

Olav Ulrich, Amsterdam

‘Bokst Halsema juist achter de schermen veel voor elkaar?’

Als burgemeester van Amsterdam is voor mij Halsema’s publieke onzichtbaarheid haar meest opvallende prestatie. De wettelijke taken van een burgemeester zijn niet onbelangrijk, maar redelijk bescheiden. Dat maakt dat het ambt, en zeker ook als ongekozen functionaris zonder een electoraal mandaat, in zeer sterke mate van de persoon afhangt. En de persoon van Halsema is flets.

Dat is onverenigbaar met de stad Amsterdam. In de publieke arena moet je zichtbaar zijn en invloed kunnen uitoefenen. Dat is niet waarneembaar. Het zou kunnen zijn dat Halsema juist achter de schermen veel voor elkaar weet te boksen. Indien dat zo zou zijn is dat nooit tot mij doorgedrongen.

Halsema gaat in de zomer nadenken en zich beraden over een nieuwe termijn. Ik hoop dat ze in haar reflectie ook deze passage uit eigen werk meeneemt: ‘Ik ga niet de wachtkamer in van het politieke bestuur om na een paar jaar weer tevoorschijn te komen en een Senaatszetel te beklimmen of een burgemeestersketting om te hangen. Nee, het afscheid van de politiek is definitief. En de reden is simpel. Ik heb er genoeg van.’

Ronald van Eerten, Amsterdam