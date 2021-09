Opinie: ‘Ik wil best kleiner gaan wonen om ruimte te maken, maar niet meer betalen’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Ik wil best verhuizen, maar niet meer betalen’

Het ingezonden artikel van A. Guyaux in de krant van 28 augustus over het gebrek aan betaalbare woningen legt het probleem bij de ouderen. Maar is het niet zo dat vele ouderen wel willen verhuizen, maar niet meer willen betalen voor minder?

Ik woon in een riant huis met grote tuin en diverse etages en heb geen inwonende kinderen. Ik wil graag gelijkvloers wonen en ook kleiner (heb nu 110 vierkante meter).

Het probleem is echter dat ik wel kleiner kan gaan wonen maar dan meer huur moet gaan betalen! En zo zijn er veel leeftijdgenoten die lang geleden in deze wijk (Nieuw Sloten) zijn komen wonen en nu ook best in een flat zouden willen wonen.

Als de huren van de flats in deze wijk zakken naar 650 euro voor een woning met twee slaapkamers in plaats van de 1100 euro die er nu voor wordt gevraagd, komen er veel huizen beschikbaar voor jonge gezinnen.

Leg de schuld waar deze hoort: bij de gemeente Amsterdam, die waanzinnige grondprijzen rekent zodat de huren wel absurd hoog moeten blijven. De enigen die zich moeten schamen zitten al decennia in de Stopera.

Mado Louiszoon, Amsterdam

‘En de daklozen dan?’

Het ministerie van Defensie heeft 400 Afghanen opgevangen op het Marineterrein in Amsterdam. Natuurlijk verdienen deze mensen opvang, maar waar was de overheid de afgelopen jaren voor de opvang van dak- en thuislozen, een groep die zowel in Amsterdam als daarbuiten steeds groter wordt.

Waarom was er geen marineterrein voor hen? Ook zie ik niemand hierover in talkshows praten, terwijl het Leger des Heils en andere instanties er al jaren de noodklok over luiden? Een gotspe is het, je moet kennelijk van ver komen om hulp te krijgen in dit land.

Olga de Meij, Amsterdam

‘Wil je geen vaccin? Prima, maar dan ben je ook niet gedekt’

Je laten vaccineren is en blijft een persoonlijke keuze. Iedereen moet die afweging voor zichzelf kunnen blijven maken. Maar als je zó weinig vertrouwen hebt in de medische wetenschap dat je een gratis vaccin weigert, zou je ook geen aanspraak moeten maken op diezelfde medische wetenschap wanneer je ziek wordt van covid.

Ongevaccineerde covidpatiënten houden nu de meeste ic-bedden bezet en belasten de zorg ten koste van anderen. De meeste hardvochtige coronaontkenners piepen pas anders als ze aan de beademing liggen. Het zou waarschijnlijk een hoop weigeraars schelen als ze vooraf moeten tekenen voor de eventuele financiële gevolgen van hun keuze.

Wil je geen vaccin? Prima, maar dan ben je ook niet gedekt voor covidgerelateerde klachten of moet je accepteren dat je zorgpremie flink omhoog gaat. Onredelijk lijkt mij dat niet.

Johannes Hogebrink, Amsterdam