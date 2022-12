Opinie: ‘Ik vrees voor een ontzielde stad waar de stadsnatuur vogelvrij is’

Het beetje bescherming dat het nieuwe conceptkader hoofdgroenstructuur stedelijke natuur nog bood, is weggevaagd na de ingreep van de wethouder, vreest lezer Floor Hallema. Beeld Marco van Middelkoop/ANP

Niet voor niets schreef de bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord vorig jaar een participatieprotocol. Deze unieke actie werd enthousiast aangenomen door de gemeenteraad en vele bewoners, onder wie ik, werden hierdoor bemoedigd.

Nu wethouder Reinier van Dantzig een redelijk verlopen participatieproces rond de nieuwe beleidskaders Hoofdgroenstructuur heeft gepasseerd – door deze kaders op het laatst, ná de participatie, te versleutelen – blijkt voor zo’n 500 participerende bewonersorganisaties en bewoners dat het geen enkele zin heeft om mee te bouwen aan een klimaatadaptieve en gezonde groene stad.

Ik kan me voorstellen dat zelfs ambtenaren die de kaders mede hebben vormgegeven gedemotiveerd zijn geraakt. Geen van de participerende partijen is netjes op de hoogte gesteld van deze recente wijziging van het concept dat al naar de raad ging; velen vernamen dit afgelopen week dankzij het alerte opiniestuk van Jennifer Bloemberg-Issa van de Partij voor de Dieren in Het Parool.

Onleefbare stad

Als dit binnen een mandaat van de wethouder valt, maak je borst dan maar nat. Ik heb een democratische hoek nog nooit zo openlijk afgesneden zien worden. En de gevolgen zijn verdrietig: dat beetje bescherming dat het nieuwe conceptkader Hoofdgroenstructuur stedelijke natuur nog bood, is weggevaagd na de ingreep van de wethouder. Zelfs de technische adviescommissie die namens de gemeente degelijk over de Hoofdgroenstructuur adviseert is lamgelegd.

Ik weet niet of de wethouder kinderen heeft, maar ik vrees de mijne op te voeden in een ontzielde stad waar stadsnatuur vogelvrij is en participatie ook. Amsterdamse kinderen zullen, mits ze rijke ouders hebben, misschien wel een dak boven hun hoofd krijgen in een van de hoge woontorens van Van Dantzig, maar dankzij de hittestress in de onleefbaar ontzielde stad waar zelfs in bos en park mag worden geparkeerd, zullen ze met vele anderen uitwijken naar slimmere, groenere steden waar hun voeten droog blijven en hun hoofd koel.

Bewoners trokken allang de rode kaart wegens onzorgvuldige omgang met participatie. Maar het spel gaat gewoon door. Alleen de raad kan nog ingrijpen.

Floor Hallema, Amsterdam-Noord