Opinie: ‘Ik stel voor dat we in het onderwijs minister Dennis Wiersma links laten liggen’

Wederom ging minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs deze week door het stof om grensoverschrijdend gedrag. Directeur-bestuurder Maryse Knook van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer ziet een patroon: de politiek is weer met zichzelf bezig. Ze is er klaar mee.

Waarom krijg ik na weer de zoveelste Kamerbrief of het zoveelste optreden in de media zo’n ongemakkelijk gevoel? Onze minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs biedt excuses aan voor zijn grensoverschrijdende gedrag naar zijn medewerkers (Het Parool, 23 mei). Maar even zo leuk gaat hij door met zijn dadendrang en ikke, ikke, ikke zal wel even laten weten wat er moet gebeuren in het onderwijs.

Is dit nu ook een soort van dreigement, waarvan wij moeten schrikken en in de actiestand moeten schieten? Is hij nu degene die het licht heeft gezien en ons kan vertellen wat we al die jaren niet goed hebben gedaan?

Niemand is het oneens met het beste willen voor onze kinderen en jongeren. Dat zij een mooie plek krijgen in de maatschappij. Dat het handig is dat zij later hun belastingformulieren snappen en in kunnen vullen. Dat zij ambtelijke taal kunnen lezen (waar ligt hier het probleem overigens?).

Onze kinderen en jongeren hebben een goede basis nodig in vaardigheden als taal en rekenen; Nederlands en wiskunde. Elke school in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is zich daarvan bewust. Daar hebben we geen minister voor nodig. Ook weten we dat de ene school de andere niet is. Daarvoor hebben we in Nederland de inspectie.

Ik sla hier even het lerarentekort over en daarmee de vraag of we met een bak geld de dadendrang van deze minister oplossen.

Voorbereiden op de samenleving

Uit diverse onderzoeken blijkt dat jongeren minder lekker in hun vel zitten, zacht uitgedrukt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat we steeds verder segregeren. Iedere dag zien we in de media verdere polarisatie, waarbij de Tweede Kamer het grote voorbeeld is.

Samenleven is meer dan taal en rekenen. Het onderwijs heeft een heel belangrijke opdracht om kinderen en jongeren voor te bereiden op die samenleving. Die opdracht wordt steeds ingewikkelder met onze Kamer en de minister als voorbeeld.

Ik snap de minister om keuzes te maken en te focussen; we moeten al zoveel. Maar ik stel voor dat we in het onderwijs focussen op het niet meer naar de politiek kijken en luisteren. Dat we met onze kinderen en jongeren een nieuwe samenleving maken, waarin we met elkaar leren omgaan en iedereen wordt gezien en gehoord. Een samenleving waarin we begrip hebben voor elkaar én de omgeving. Dat zijn pas basisvaardigheden.

En vooruit, dan mag minister Wiersma een lesje komen volgen. Dan krijgt hij van mij ook een tweede kans.

Maryse Knook, Amsterdam (directeur-bestuurder Open Schoolgemeenschap Bijlmer)