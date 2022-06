Opinie: ‘Ik snap waarom er geen horecapersoneel te vinden is, wat een uitbuiting’

Beeld Getty Images/EyeEm

Communicatieafdeling Schiphol

‘Er zijn langere wachttijden als gevolg van drukte en een tekort aan personeel’, zo staat er te lezen op de borden boven de lange wachtrij voor de beveiliging van onze luchthaven. De problemen worden dus allereerst door ‘drukte’ veroorzaakt en daarna pas door het ‘tekort aan personeel’. Kortom, het ligt vooral aan ons, de passagiers en daarna pas aan het feit dat Schiphol haar zaken niet op orde heeft. Want wij moeten zo nodig vliegen en dat brengt het vliegveld in de problemen.

Is dit werkelijk wat Schiphol na alle chaos van de afgelopen tijd wil communiceren? Dat de schuld voornamelijk bij de passagiers ligt? Die overigens nog steeds niet zo massaal toestromen als voor de coronacrisis. De communicatieafdeling van de luchthaven zou zich moeten schamen en gewoon volledig eerlijk en open moeten zijn over waar de echte schuld ligt: bij het bedrijf zelf.

Arjen Barel, Amsterdam

Horecapersoneel

Een paar maanden geleden deed ik als arbeidsdeskundige van het UWV een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling voor een ‘chef de rang’ van een tweesterrenrestaurant. ‘Chef de rang is een bedieningsfunctionaris die de leiding heeft over een wijk en die in staat moet zijn een en ander zelfstandig te leiden.’ Vol enthousiasme en passie vertelde deze vrouw over haar werk, dat ze door haar beperkingen niet meer kon uitoefenen.

Ik was verbijsterd toen ik berekend had wat haar uurloon was, inclusief alle emolumenten: iets minder dan 12 euro! Ik heb even gekeken naar de prijzen voor een menu bij het betreffende restaurant: tussen 205 en 595 euro. Je kan nog meer uitgeven door er wat supplementen bij te bestellen: tussen de 6 en 30 euro! Nu bij het bekijken van de nieuwe ronde Michelinsterren word ik weer woedend en begrijp ik waarom er geen personeel te vinden is! Wat een uitbuiting van de medewerkers en wat een hypocrisie bij de eigenaren!

Ineke Smit, Amsterdam

Een onderkomen voor de prinses

Wellicht kan de vader van Amalia eens kijken of er op de Nieuwezijds 147 een paar kamers vrij zijn voor Amalia en haar studiegenoten? Beveiliging kan daar waarschijnlijk ook prima geregeld worden.

Machtelt Visser, Amsterdam

Door rood

Jasper Demollin zegt in PS van de Week van 28 mei in Mijn Amsterdam: “Vaak maak ik gebruik van een deelscooter. Daarmee kun je je razendsnel verplaatsen en nét makkelijker door rood rijden.” Beste Jasper, let je wel even op mijn kleinkinderen?! Dank je wel.

Chaja Kruijssen, Purmerend