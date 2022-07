Opinie: ‘Ik schaam me voor de mannen binnen het corps en ben momenteel niet trots om zelf lid te zijn.’

Bij het pand van het Amsterdamsch Studenten Corps. Beeld Ramon van Flymen, ANP

Verschillende mannelijke hoge piefen vertelden bij het 34ste lustrum van het Amsterdamsch Studenten Corps afgelopen zondag hoe zij daadwerkelijk over vrouwen denken. Uitspraken waarvan ik het niet nodig vind om deze nogmaals op papier te zetten. Om even een beeld te schetsen van wie deze mannen zijn: zij bekleedden afgelopen jaar hoge functies binnen de vereniging en hadden een voorbeeldfunctie voor hun leden. Zij hebben zich, als ik de leden mag geloven, afgelopen jaar hard gemaakt voor cultuurveranderingen binnen hun vereniging, om aan het eind van het jaar alles in één keer de prullenbak in te gooien.

De vrouwen lieten zich daarentegen weer van hun beste kant zien. Zij schreven een ongelooflijk scherpe, heldere brief. Zij voelden zich verplicht om zich voor de zoveelste keer open en kwetsbaar op te stellen. Zij durfden op te schrijven wat dit soort uitspraken met hen doen.

De brief slaat volledig de spijker op zijn kop. Deze vrouwen weten op een ongelooflijke wijze te beschrijven wat voor gevolgen dit heeft. De kracht van de vrouw wordt hiermee opnieuw bevestigd. Zo zie je maar dat deze generatie vrouwen grenzen stelt, wél de mond opentrekt en klaar is met haantjesgedrag. Tot hier en niet verder. Het is mooi geweest. Basta.

Schaamte voor mannen

In wat voor tijd leven we? Ik kijk naar mannen die vrouwen vernederen en zich blijkbaar verheven voelen, mannen die het lef hebben om hun ‘eigen vrouwen’ uit te maken voor hoeren. Niemand die mij kan vertellen dat dat grappig is. Het is nog nooit in mij opgekomen om een grap te maken over een groep waarvan ik weet dat juist zij mijn steun nodig hebben. Ik schaam me diep voor deze mannen. Net zo goed schaam ik me voor de heren die het opnemen voor vrienden die dit soort uitspraken doen. ‘Hij bedoelt het niet zo’ en ‘Zo zijn mannen onder elkaar’ zijn uitspraken die voorbijkomen als het over seksistische opmerkingen gaat.

Kap nou eens met elkaar de hand boven het hoofd te houden. Noem je huisgenoot, clubgenoot, broertje of vriend gewoon een ongelooflijke klootzak in plaats van te zeggen dat hij het niet zo bedoelt. Hoe bedoelen mannen het dan? Bedoelen ze dat wij mannelijke steun zo hard nodig hebben in het feminisme? Bedoelen ze dat mannen ons voortaan altijd moeten helpen als we voor de zoveelste keer ongevraagd worden aangeraakt? Bedoelen ze dat mannen de vrouwen met wie ze seks hebben achteraf geen hoer moeten noemen? Is dat waarom de hoge piefen het woord hoer in de mond namen? Wilden ze eigenlijk meegeven hoe belangrijk het is dat ook mannen klaar zijn met flauwe, seksistische grappen (waarmee het beeld van vrouw als ondergeschikte in stand gehouden wordt)? Was dat wat de heren wilden zeggen?

Niet grappig

Ik schaam me. Nu komt het aan het licht, maar ik kan me voorstellen dat dit niets nieuws is. Ik schaam me dat ik me in dezelfde kringen begeef als deze vrouwen. Ik, aankomend vierdejaars lid van UVSV, ben trots op de vrouwenvereniging. Maar ik ben minder trots dat ik ook lid ben van het corps. In mijn kringen zien sommige heren niet in dat alle vrouwonvriendelijke uitspraken niet grappig zijn en nooit grappig waren.

Op het moment van de walgelijkheden werden er bij het damesdiner van AVSV speeches gehouden over vriendschap en zusterliefde. Er werd benoemd dat je er voor elkaar moet zijn in plaats van elkaar naar beneden te halen. Dat zegt zoveel over vrouwen. Wij staan in onze kracht. Wij staan boven dit soort walgelijkheden. De vrouw anno 2022 staat op voor elkaar en voor zichzelf. Dat hebben de vrouwen van AVSV opnieuw voor ons bewezen. Voor de dames die de brief hebben opgesteld: dank hiervoor. Geloof me als ik zeg dat elke vrouw achter jullie staat. Hulde voor jullie. Dank voor het (opnieuw) voor ons opkomen. Dank dat jullie bestaan. Dank dat de vrouw bestaat. Tot hier en niet verder. Het is mooi geweest. Basta.

Fien van Snippenberg: Student journalistiek, schrijver en fotograaf. Woont in Utrecht.