Opinie: ‘Ik riskeer een ongeluk terwijl terrasganger van beenruimte geniet’

Voetganger in gevaar

Is de stad nu alleen van de terrasganger of ook nog van de bewoner? Hoe kan het dat zo’n smalle stoep gebruikt mag worden voor tafeltjes, menustandaard, lange benen, extra stoelen et cetera? Het brengt mij als voetganger in gevaar, terwijl de terrasganger lekker van een drankje zit te nippen. Ik loop dus risico op een ongeluk om hen te kunnen laten genieten. En dat wordt gewoon toegestaan in Amsterdam?!

Moon Rijven, Amsterdam

Laat OneLove-band een vrije keuze zijn

Wéér ontstaat er een discussie of o.a. voetballers de OneLove-band moeten dragen. Die band moet je dragen uit overtuiging, niet gedwongen of om bij het publiek te scoren. Het moet een vrije keuze zijn. Natuurlijk hoop ik als homoseksueel dat iedereen die band graag en met overtuiging draagt, maar laat het een vrije keuze zijn! Die dwang en drang werken alleen maar averechts en daar heeft niemand iets aan. We zijn een vrij land en dat moeten we zo houden. Het niet dragen van die band wil niet zeggen dat men discrimineert.

Ton Jacobs, Amsterdam

GVB, dat kan beter!

Naar de trein, maar eerst de fiets zien kwijt te raken. Fietsflat is gesloten, alle rekken langs het IJ zijn weg, de stalling naast CS is alleen nog voor abonnementhouders, dus door de fietstunnel naar de nieuwe ondergrondse en op een rolbaan naar beneden. En dan steeds een stem: “Caution, you are nearly at the end of the travelator!” Aan het end van wat? Travelator? GVB: dat kan beter! In het Nederlands bijvoorbeeld?

Tineke Cuperus, Amsterdam

Goed sportweekend

Begin maart kondigde de hoofdredactie van NOS Sport aan af te treden, maar daar wel een maand of twee mee te willen wachten, omdat ‘de continuïteit van de sportverslaggeving gegarandeerd moet blijven’. Maar de schandalen bleken te groot, dus vorige week besloot diezelfde hoofdredactie om toch maar per direct af te treden.

En het resultaat? Een heerlijk tv-sportweekend met niet alleen prachtig in beeld gebracht voetbal bij Ajax-Feyenoord, de ‘met geen zadelpen te beschrijven’ wielerwedstrijd Milaan-San Remo en ook bijvoorbeeld de bijna tot op de huid gefilmde korfbaltopper Fortuna-KZ. De voormalige hoofdredactie tolereerde en negeerde dus niet alleen meer dan honderd klachten over grensoverschrijdend gedrag, maar bleek ook verder totaal overbodig.

Theun Smits, Amsterdam

Platteland

Meer dan dertig jaar geleden, in de pauze van een vergadering met lokale winkeliers, in Assen: ‘Jullie in ‘t west’n denk’n tsoch dat wij hier allemaal boer’n zijn!’ Kortom, de afstand tussen de Randstad en het platteland is niet echt nieuw.

Remco Sluis, Frankrijk