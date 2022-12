Opinie: ‘Ik krijg vier rekeningen van Waternet op één dag. Waarom?’

Beeld Vincent Spiering

Waternetrekeningen

Gisteren kreeg ik, bewoner van Amsterdam en particulier gebruiker van Waternet, víer rekeningen op 1 dag. Rekening 1 en 2: teruggave aan mij van 3,50 euro. Rekening 3: een rekening te betalen van diezelfde 3,50 euro. Totaal ongrijpbaar. Daarnaast rekening 4: een herinnering voor een rekening van ruim 80 euro. Ongespecificeerd, dus zonder omschrijving van de hoeveelheid gebruik of over welke periode dit gaat... Altijd: ‘Wij zijn overgegaan op een nieuw computersysteem en we zijn dit nu aan het inhalen.’ Na anderhalf jaar nog steeds aan het inhalen?

Als je die herinnering niet op tijd betaalt, krijg je ook nog eens een boete te betalen... Dat is een fijne winstgevende policy voor Waternet. Inhalen of inhalig? Schoon drinkwater is een Europees recht!

Klagen bij de Ombudsman hielp nog niet en volgens Follow The Money is het computersysteem van Waternet ‘zo lek als een mandje’. Dit gaat mijns inziens over de ruggen van de watergebruikers: iedereen dus. Help, we verzuipen door Waternet!

Irene Beuker Orloff, Amsterdam

Weeffout NPO

Wij, het overgrote deel van de kijkers, weten het al heel erg lang: we betalen graag belasting voor twee publieke tv-zenders naar BBC-model. Dat is meer dan genoeg voor de Journaals, voor achtergrondinformatie, voor documentaires, voor cultuur en voor educatie. En inderdaad (Het Hoogste Woord, 29/11), vooral zónder reclame. Al het andere mag naar de commerciëlen. Staatssecretaris: vort met de geit!

Ludo Grégoire, Leiden

Geothermie

Madelief van Dongen schrijft: ‘Warmte-koude opslag, een vorm van geothermie, waarbij bodemenergie wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen’ (Het Parool, 29 november). Bij warmte-koude opslag wordt zonnewarmte in de zomer opgeslagen in de ondergrond om deze warmte in de winter weer te gebruiken. Wel moet met een warmtepomp en elektriciteit veel warmte worden toegevoegd om tot een bruikbare gebouwverwarming te komen.

Bij geothermie wordt (vervuild) warm water uit een grote bodemdiepte gepompt om na warmtewisseling deze te benutten voor gebouwverwarming. Geothermie pompt het gehele jaar en kan in de zomer de dan niet gebruikte warmte opslaan om deze in de winter te benutten. Lang niet elke bodem is geschikt voor geothermie en het boren naar warm water is een kostbare onderneming.

Roland Haffmans, Amsterdam