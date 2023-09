Opinie: ‘Ik kan sinds het blowverbod mijn was weer buiten hangen zonder gratis wietlucht in mijn schone goed’

Beeld Vincent Spiering

Blowverbod werkt wel

Blowverbod op straat een lege huls (Het Parool van dinsdag 5 september)? Zeker niet, het werkt wel degelijk! Er wordt aanzienlijk minder geblowd op straat en ik kan het weten want ik woon in het hart van de Wallen en nuttig graag een consumptie op de Nieuwmarkt of in de directe omgeving. Ik kan sinds het blowverbod mijn was weer buiten hangen zonder gratis wietlucht in mijn schone goed en dat is erg prettig.

De aankondiging van deze maatregel heeft internationaal behoorlijk wat stof doen opwaaien. Amsterdam is in een klap veranderd in een feestparadijs zónder blowers op straat. Hoeveel minder toeristen dat Amsterdam heeft opgeleverd, zal de nabije toekomst leren, maar deze maatregel werkt waarschijnlijk ook in het door de gemeente ingezette toeristen-terugdringtraject

De toonzetting van het artikel over het blowverbod zal vooral ondernemers en blowers positief hebben aangesproken. Geen handhaving dus er kan weer worden geblowd tot men scheelziet, zal als boodschap ontvangen zijn. Als het internationaal bekend wordt dat het met de regels in Amsterdam niet zo nauw wordt genomen, leidt dat ongetwijfeld weer tot een toename van het aantal feesttoeristen en dat is niet de bedoeling natuurlijk.

Als de handhaving op orde is, wordt het misschien nog wat met de vermindering van het massatoerisme en het voor heel gewone mensen beter bewoonbaar maken van een woonwijk. Ik ben sinds de invoering van het blowverbod in elk geval een veel blijere Wallenbewoner Het blowverbod werkt en moet blijven en snel uitgebreid worden!

Humphry Stuffertz, Amsterdam

E-fietsers

Het is zo simpel. De oplossing van het Amsterdamse fietsprobleem (met name het gevoel van onveiligheid, Het Parool van woensdag 6 september) is gewoon een helmplicht voor e-bikes. Veiliger en een beloning voor de mensen met een ‘gewone fiets’; de verstandige en meer milieubewuste weggebruikers dus.

Gelukkig wil de ANWB, groot pleitbezorger van de elektrische fiets, de fatbikes niet meer verzekeren dus dit zal mogelijk ook iets helpen. Andere verzekeraars volgen.

Kom echter niet aan met het idee van strengere handhaving of het verbreden van de fietspaden. We hebben een snelle en werkende oplossing nodig. Om de snorfiets van het fietspad te krijgen is er tien jaar gediscussieerd, maar toen het eenmaal zo ver was, werkte het onmiddellijk. Laat dit niet weer gebeuren. Gewoon vanaf morgen een helm op de e-hoofden. Daar wordt die trapondersteuning (alleen het woord al) meteen een stuk onaantrekkelijker van.

Paul Gies, Amsterdam

Mottig CDA

Gezien zijn ideeën over het nieuwe partijprogramma van het CDA is het misschien een idee om Henri Bontenbals naam ook aan te passen en te veranderen in Henri Mottenballen. Dan weten we waar het CDA voor staat bij de komende verkiezingen.

Johan Wolzak, Alvor (Portugal)