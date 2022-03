Opinie: ‘Ik hoop dat we zo nu en dan van Karin Spaink blijven horen’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Ik hoop dat we zo nu en dan van Karin Spaink blijven horen’

Hoe vaak heb ik niet tegen mijn vrouw gezegd: wat is die Karin Spaink belezen en wat kan zij goed belangwekkende zaken verwoorden. Eigenlijk kan Het Parool zo’n getalenteerd iemand niet missen. Maar je wist, dat ze er een keer de brui aan zou geven. En nu is het dan zover. Ik hoop wel dat we zo nu en dan van haar blijven horen. Haar wel en wee en, niet te vergeten, haar visie op actuele zaken blijft ons interesseren.

Wat mij altijd intrigeerde was haar optimisme. Zelfbeklag kwam vrijwel niet in haar woordenboek voor. Ik heb haar nooit ontmoet en alleen de aanschaf van de rode Canta bracht enige correspondentie met zich mee. Wat was ze blij met die rode ‘Ferrari’.

Karin, je bent met je 64 jaar nog betrekkelijk jong. Deze Paroollezer is maar liefst twintig jaar ouder en heeft ook de nodige makkes. Het ga je goed en ik ben ervan overtuigd dat de Paroollezers je zullen missen.

Aart Stijntjes, Diemen.

‘Het woordje dankbaarheid van de Joden… Dat doet mijn maag omdraaien!’

Emile Schrijvers opinie (Het Hoogste Woord, 3 maart) is uiterst dapper en mijns inziens weloverwogen. Ik weet nog steeds niet of ik het er wel mee eens ben. Het woordje dankbaarheid van de Joden… Dat doet mijn maag omdraaien! Maar de argumenten van Schrijver kan ik begrijpen en accepteren.

Hoe dan ook, de enige motivatie om dit onding te behouden moet zijn: ter plekke, voor iedereen zichtbaar en leesbaar, eerlijke en uitgebreide informatie over het ware lot van de 102.000 Nederlandse Joden. Dan alleen kan het mogelijk als educatief project enige zin hebben!

Marion Kunstenaar, Jeruzalem

‘Mensen die toeslagen ontvangen mogen verplicht worden om minimaal 36 uur per week te werken’

Nog nooit stonden in Nederland zoveel vacatures open. Dat veroorzaakt economische schade. Een gedeelte van de oplossing is heel eenvoudig. Maak het mogelijk dat alle Nederlanders die minimaal 36 uur per week werken dat kunnen uitbreiden naar 42 uur. Over de extra uren hoeven zij dan geen inkomstenbelasting te betalen als het bruto jaarinkomen lager is dan twee keer modaal. In de wet moet dan wel worden opgenomen dat de overheid deze maatregel op elk gewenst moment kan terugdraaien als de werkloosheid stijgt.

Daarnaast kunnen mensen die toeslagen ontvangen, verplicht worden om minimaal 36 uur per week beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Dat maakt een einde aan de ‘aanrechtsubsidie’. Het is toch knettergek dat als een stel ervoor kiest dat een van de partners niet of nauwelijks werkt men dan in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke toeslag.

Tom Heijnen, Amsterdam

‘Laten we de wijze raad van oud-president Trump alsnog opvolgen’

Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft vele zakelijke contacten in Rusland. Op de hoogte van de daar geldende gebruiken waarschuwde hij ons (‘het Westen’) toen we ons dreigden over te geven aan import van Russisch gas. Hij vond dat wij dat gas in vloeibare vorm beter via zijn land konden aanschaffen. Helaas is de oud-president destijds in het ‘oude Europa’ geheel weggelachen. Maar het is nog niet te laat. Laten we de wijze raad van de oud-president alsnog opvolgen.

Maarten Racz, Enschede