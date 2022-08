Opinie: ‘Ik hoop dat mensen weigeren de Key huur te betalen’

Beeld Getty Images/EyeEm

Ik hoop dat mensen weigeren huur te betalen

Helemaal eens met de bijdrage van Massih Hutak in Het Parool van 25 augustus. Ik huur al 47 jaar van wooncorporatie de Key. Ik heb jaren gestreden tegen de verkoop van sociale huurwoningen. De Key gaat echter onverminderd door met iedere woning die vrijkomt op Kattenburg in de vrije sector te gaan verhuren of te verkopen. Hoe kan het toch, vraagt iedereen zich af, dat je twaalf jaar moet wachten op een huurwoning via woningnet?

Daar komt het probleem bij, dat Massih Hutak schetst, van het zeer slechte onderhoud van de bestaande sociale huurwoningen. Ik hoop van harte dat er mensen in opstand komen en wellicht ook huur weigeren te betalen. Ik zal hier met heel mijn hart aan meewerken.

Henriette Jager-van Kraaikamp, Amsterdam

Is het omdat de eigen achtertuin in gevaar komt?

Middels een brief aan de landelijke VVD hebben diverse provinciale en gemeentelijke VVD-fracties gevraagd om een asielstop. Jarenlang geen of te weinig aandacht gegeven aan andere urgente problemen zoals de aardbevingen in Groningen, de toeslagenouders, jeugdzorg etcetera en nu moet er ineens een asielstop komen. Zo laat de VVD wel weer erg blijken wat hun prioriteiten zijn. Of is het omdat de eigen achtertuin nu in gevaar komt?

Ilona Dekker, Nieuwegein

We kochten altijd onze kolen bij de Doggerboot

Wij wonen al meer dan zestig jaar pal tegenover de Doggerboot (Het Parool, 23 augustus). In de eerste jaren kochten wij er ’s winters eierkolen voor onze kolenkachel. Mensen die bij de gemeente en waterbeheer werkten, vertelden ons dat de boot oorspronkelijk ‘een waterboot’ was geweest, die door paarden via de Amstel en de Angstel naar Nigtevecht werd gesleept om in de plassen daar schoon water in te nemen voor zowel de burgerij als voor de Heineken bierbrouwerij. Vrij recent werd zij in Ons Amsterdam omschreven als ‘de oudste nog drijvende waterboot van Amsterdam’. Dezer dagen worden haar houten opbouwsels gesloopt, zodat zij onder de bruggen door naar een werf kan worden gesleept. Ik vermoed dat haar ijzeren body niet meer te redden is en zij dus op een schroothoop zal eindigen.

Dolph Kohnstamm, Amsterdam

Onderwijs onbetaalbaar door zogenaamd onontbeerlijke laptops

Volgens een bericht in Het Parool van maandag 29 augustus wordt het onderwijs voor veel ouders onbetaalbaar. Dat heeft vooral te maken met de aanschaf van spullen die nodig zijn voor het volgen van onderwijs. De aanschaf van digitale middelen is daar een belangrijke factor in, zoals de aanschaf van een zogenaamd onontbeerlijke laptop. Die kost veel geld. Men kan denken over de ‘renaissanceschool’ wat men wil, maar dat ze op deze school geen gebruik willen maken van digitale middelen maar gewoon het ouderwetse schoolbord en papieren schriften willen hanteren is wel een pre. Scholen worden nu door de lobbyisten van computerproducenten gezien als een afzetgebied. Omdat de digitale techniek zich in alle geledingen van de maatschappij in een grote belangstelling mag verheugen, meen ik dat de hobbyist de grootste lobbyist is.

J.W. Nieuwpoort, Alkmaar