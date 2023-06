Opinie: ‘Ik hoop dat Femke Halsema na haar vakantie besluit haar ambtstermijn niet te verlengen’

‘Sinds Femke Halsema burgemeester is, is de stad enorm verloederd.’ Beeld RAMON VAN FLYMEN/ ANP

Het Parool opende dit weekend met een nietszeggend interview met de burgemeester van Amsterdam, door fans steevast liefkozend Femke genoemd. Femke Halsema is vijf jaar burgemeester van Amsterdam. De prangende vraag die na het vraaggesprek bij de lezer als open eind blijft hangen, is of ze de stad nog eens zes jaar wil besturen. ‘Ik hou diep van deze stad en zijn inwoners. Toch, juist ook vanwege de zware emotionele aanslag die het op mijn gezin is geweest en op mij persoonlijk, eis ik de rust van een maand op om het allemaal te wegen. Dat ga ik deze zomer even rustig doen,’ aldus Halsema.

Ik ben eerlijk gezegd niet onder de indruk van haar burgemeesterschap. Ik vind haar nogal onzichtbaar en zou niet één terrein kunnen noemen waarop zij in positieve zin haar stempel op de stad heeft gedrukt.

Zonder me van haar jubileum rekenschap te geven, moest ik de afgelopen weken desondanks vaak aan haar denken. Als ik door Amsterdam loop, ervaar ik nergens de hand van krachtig bestuur. Integendeel, in de tijd dat Halsema burgemeester is, is de stad enorm verloederd. De stad ligt meer dan ooit opengebroken, overal stuit je op omleidingen en onbegrijpelijke borden.

Grofvuil wordt vaak pas weken na de beloofde datum opgehaald, maar dagelijks springen vooral zwerfvuil en opengescheurde vuilniszakken in het oog. Ik sprak deze weken verschillende mensen uit andere steden, waaronder Deventer en Venlo. Dat in het centrum van Amsterdam het huisvuil nog in zakken langs de straat wordt gezet, verbijsterde hun.

In mijn buurt, de voormalige achterbuurt Jordaan, zie je duidelijk hoe de schijnheilige hand van de lokale overheid onverminderd het sociale weefsel van de wijk aan flarden rijt. Airbnbvergunningen worden nog steeds volop afgegeven, ondanks het ‘voornemen’ het aantal toeristen in de stad terug te dringen, er worden vergunningen voor onderkeldering van speculatiepanden verstrekt, wat voor veel bouwhinder zorgt. Waar de stad dieselauto’s toegang wil weigeren, staat ze ruimhartig toe dat in de smalle Jordaanstraatjes maandenlang hele dagen dieselgeneratoren statisch staan te loeien voor de deur van iemand die met het hele bouwproject niets te maken heeft.

In een eerder interview met Het Parool vond burgemeester Halsema dat ‘Amsterdam [...] een ordinairder imago [heeft] dan het verdient.’ Maar onder haar bewind is het imago naar mijn smaak alleen maar ordinairder geworden, zeker voor de inwoners van de binnenstad, die door lange TikTokrijen de doorgang wordt versperd, en die door steeds meer toeristenwinkels niet in hun buurt terechtkunnen voor hun dagelijks boodschappen.

Ik hoop dat Femke Halsema eieren voor haar geld kiest en na haar vakantie besluit haar ambtstermijn niet te verlengen. Bij dezen roep ik Ahmed Marcouch alvast op om te solliciteren naar de baan. Of, als men dat een te seksistische oproep vindt, Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht.

Antony Oomen, Amsterdam