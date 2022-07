Opinie: ‘Ik heb in vijf jaar op het Montessori Lyceum mijn rector nooit gezien’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Ik heb mijn rector nooit gezien’

Jammer, dat ik in die vijf jaar op het Montessori Lyceum Amsterdam mijn rector nog nooit heb gezien, laat staan wat van hem heb gehoord. Misschien enkele brieven via de mail, maar daar bleef het dan ook bij. Het voelt toch een beetje gek om dan via de krant erachter te komen hoe hij eruitziet en dan gelijk te lezen dat hij weggaat. Ik hoop dat de nieuwe rector wel iets van zich laat horen.

Amélie, leerling 5V MLA

Deelder

In de krant van 4 juli staat een stuk over Ari en Jules Deelder. Mijn vrouw schreef daar iets leuks over en dat wil ik graag met jullie delen:

Het is op de kop van Deelder dat ik de tuinbonen dop.

De kop in de krant welteverstaan, want Deelder is helaas van ons heengegaan.

P.B. Wiedijk, Amsterdam

‘Floriade maakt toch nieuwsgierig’

Mag ik even reageren op de zomeractie van de Floriade in Almere (bijlage van de krant van 8 juli). Ze slagen erin je toch nieuwsgierig te maken. Er valt veel te beleven en de kosten zijn te overzien. Wellicht wordt de Floriade toch nog met positieve cijfers afgesloten. Toch moet mij van het hart dat ik niet begrijp hoe ze erbij komen om te schrijven: ‘Bezoek Floriade voor maar liefst 15 euro per persoon.’ Mag het ‘slechts’ zijn ?

Aart Stijntjes, Diemen

‘Microplastics moet je toch niet willen?’

Onbegrijpelijk! Er is bericht dat er in melk en vlees microplastics zitten. Lijkt mij niet wenselijk. Ik zou denken dat er meteen uitgebreid onderzoek gedaan wordt waar in de voedselketen het plastic in beeld komt. Maar nee, er wordt onderzocht hoe schadelijk het is. Onbegrijpelijk! Wie wil er microplastic in zijn voedsel? Niemand toch. Het uitgangspunt moet zijn dat het niet in voeding thuishoort en niet of dat wel of niet schadelijk is. Ik hoop dat gezond verstand de overhand gaat krijgen.

G. Hoeffnagel, Amsterdam

‘We hebben ook veel gehad aan Uber’

Met de huidige ophef over Uber in gedachte is het ook goed om ons te realiseren dat wij veel aan de komst van Uber te danken hebben: TCA, de taxidienst binnen Amsterdam, geeft nu ook de mogelijkheid om via een app een taxi te bestellen. Je kan de prijs zien, waar de taxi zich bevindt en hoelang het duurt voor dat die arriveert. Zonder Uber zouden we nog steeds de telefoniste moeten bellen.

Overigens maken wij uitsluitend nog gebruik van TCA omdat wij vinden dat een chauffeur niet mag worden uitgebuit.

Hein Beuth, Amsterdam