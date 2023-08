Opinie: ‘Ik heb blauwe ogen en een witte huid, toch gaat herdenking Indonesië ook over mij’

'Met onze deelname dragen we bij aan de landelijke bewustwording,' schrijft Misha Ragas. Beeld Jerry Lampen/ANP

Op 15 augustus leg ik met mijn grootvader en mijn moeder een krans tijdens de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Omdat ik, net als zoveel van mijn generatiegenoten, een beetje Indonesisch bloed heb.

Met onze deelname dragen we bij aan de landelijke bewustwording. Bewustwording: dat begrip weegt naarmate ik ouder word steeds zwaarder. Is dat iets wat je overkomt of kun je het actief ondernemen? En waar te beginnen? Voor mij begon het met zoeken naar meer kennis over mijn verleden en dat van ons land.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd voormalig Nederlands-Indië bezet door Japan. In die tijd was Indonesië een Nederlandse kolonie en veel Nederlanders en Indische mensen kwamen terecht in interneringskampen (de zogenoemde jappenkampen). Zo ook de Indische vrouw naar wie ik ben vernoemd, Fee de Groot-Saueressig.

Zij kwam met haar twee kinderen in kamp Kramat terecht, waar ze beviel van haar derde kind. Dat was mijn grootvader. Al snel werd Fee met haar kinderen verplaatst naar kamp Tjideng, berucht om zijn verschrikkelijke leefomstandigheden. Fee stierf kort voor de bevrijding, vel over been en ernstig ziek. Mijn grootvader verliet Indonesië en ging samen met zijn broer en zus en hun vader naar Nederland.

‘Achter glas’

Mijn grootvader zingt erover in zijn lied Achter glas: over het bloed van Batavia, de hongerdood in Tjideng en het buigen voor de jappengroet. Naast deze donkere zijde van zijn verleden zingt hij ook over de lieflijke eigenschappen van zijn moederland, op een manier die mijn verbeelding prikkelt. Over het strand van Soerabaja, de koele tuinen van Bandoeng en het geluid van de perkoetoet.

Ik voel me een buitenstaander als ik deze zinnen hoor. Ik zie de beelden voor me, maar ik zit niet in het verhaal. En de weg ernaartoe wordt met het verstrijken van de tijd langer. De hoofdpersonen worden ouder, de beschrijvingen troebeler.

Mijn moeder krijgt vanwege haar uiterlijk geregeld het stempel ‘exotisch’ of ‘mysterieus’, omdat ze met haar zwarte haar en bruinere huid duidelijk niet uit de polder komt. Maar mijn Indonesische bloed is al zo verdund; ik heb blauwe ogen en een witte huid. Mijn kinderen zullen geen overlevers van toen meer kunnen spreken.

Tijdelijke wisseling van de wacht

Terugkijken op onze geschiedenis levert soms weerstand op. Mensen reageren met een zuchtend ‘dat weten we nou wel’ of ‘ik heb daar niks mee te maken’. Maar als we het niet over het verleden hebben, als we ons niet bewust zijn van de gebeurtenissen van vroeger, hoe kunnen we dan de wereld van nu begrijpen?

Bewustwording betekent ook confrontatie. Te weinig mensen weten dat Nederland voor de oorlog Indonesië bruut heeft gekoloniseerd en uitgebuit, met vele onschuldige slachtoffers als gevolg. Toen Japan de rol van overheerser overnam, was dat slechts een tijdelijke wisseling van de wacht.

Ook na de bevrijding werd er onnodig bloed vergoten; Nederland heeft na de Tweede Wereldoorlog zonder zelfreflectie nog vijf jaar geprobeerd Indonesië te herkoloniseren. Al dit leed beïnvloedt ook weer volgende generaties.

Intergenerationeel trauma

Intergenerationeel trauma bestaat: er lopen veel mensen rond die zijn grootgebracht door emotioneel onbereikbare ouders, waardoor zij nu ook met mentale hindernissen kampen. Als ik ‘veel’ zeg bedoel ik heel veel: er wonen in Nederland tussen de anderhalf en twee miljoen mensen met een Indisch oorlogsverleden in hun familie. Sommigen van hen zullen daar meer mee bezig zijn dan anderen. Sommigen zijn misschien zoals ik: zoekend, maar welwillend.

Bewustwording heeft niet te maken met alles willen weten. Dat gaat me niet lukken, er zijn te veel namen, plaatsen en data. Het gaat om erkenning. Het verhaal van Indonesië was geen zwarte bladzijde uit onze geschiedenis, het is een zwarte inktvlek die nog steeds ons heden doordrenkt.

Iemand benadelen vanwege zijn achtergrond is niets nieuws. Het gebeurde in de Japanse kampen, het gebeurde in de eeuwen daarvoor in het koloniale Nederlands-Indië. Maar het is ook niks ouds, het gebeurt nog steeds.

Bewustwording gaat over beseffen wat er gebeurd is, patronen herkennen en proberen te ontrafelen hoe het heden zich tot het verleden verhoudt. Bewustwording gaat over zelfreflectie en begrip. Bewustwording gaat over helen – door achterom, maar vooral ook om je heen te kijken. En dat is niet de taak van de eerste generatie slachtoffers, die moest overleven. Maar wij hebben die lessen van toen in handen. Laten we daarmee bouwen aan een rechtvaardiger toekomst.

Mischa Ragas is creatief producent en schrijver. Beeld Robin Zoë Hoogstad