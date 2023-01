Opinie: ‘Ik denk niet dat het gejammer van beleggers over huurverlagingen de Amsterdammer zal overtuigen’

Beeld Floris Lok

Onder de opvallende kop ‘Huurverlaging werkt averechts voor woningzoekende’ krijgt vastgoedbelegger Huib Boissevain ruim baan in Het Parool (26 januari) voor zijn opvatting dat regulering van middenhuur volstrekt onwenselijk is. Zijn belangrijkste argument: dan gaan beleggers hun huurwoningen verkopen en wordt het huursegment kleiner.

Hij vertelt daar niet bij dat een groot deel van die ‘middenhuurwoningen’ in Amsterdam momenteel een aanvangshuur heeft van minimaal 1500 euro. Hij vertelt ook niet dat mede daardoor in de stad nog nauwelijks een woning te vinden is voor iemand met een middeninkomen. En als je die dan vindt, krijg je daar in de meeste gevallen een tijdelijk huurcontract bij, zodat je na een tijdje weer opnieuw op zoek mag – voor een nóg hogere huur. Voor welke woningzoekende zou de voorgenomen huurverlaging nu eigenlijk averechts werken?

Vast huurcontract

Minister De Jonge wil de grens van de gereguleerde huursector verschuiven naar 1000 euro in plaats van 800 euro. Zo komen er eindelijk weer wat woningen in het bereik van middeninkomens. Als die niet zouden worden verhuurd maar verkocht, zoals Boissevain vermoedt, is dat evenzeer prima. Tussen 2017 en 2021 verdwenen er zo’n 10.000 koopwoningen van de markt als gevolg van ‘buy to let’ en ‘keep to let; een correctie hierop kan geen kwaad.

Bij al het gejammer van beleggerszijde over het dreigende verlies aan inkomsten wordt ten slotte telkens het indirecte rendement over het hoofd gezien. Wie niet pas in 2021 is begonnen met beleggen heeft zijn bezit fiks in waarde zien stijgen. Beleggers die nu om het hardst roepen dat ze hun bezit willen verkopen, doen dat omdat ze dan een enorme opbrengst kunnen incasseren. Nee, ik denk niet dat de lobby van Boissevain ook veel andere Amsterdammers zal overtuigen. De stad gaat erop vooruit als meer groepen hier weer betaalbaar kunnen wonen – en als ze huren liefst met een vast huurcontract.

Evert Bartlema, directeur Stichting !Woon