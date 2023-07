Opinie: ‘Ik denk dat iedereen af en toe een kat op een skateboard nodig heeft’

Wat houdt Amsterdamse tieners bezig? Zeven weken lang delen middelbare scholieren in het kader van Het Parool Columnfestival in zelfgeschreven columns hun gedachten. Vandaag Cleo Bax, leerling van het Metis Montessori Lyceum: ‘Alle keuzes die we tot op dat moment hadden gemaakt, hebben geleid tot dat ene moment.’

Ik was net met een vriendin naar de supermarkt geweest en we liepen terug naar school. Het was koud en regenachtig en we doken in onze jassen.

Toen gebeurde het. Een vrouw kwam de hoek om lopen. Op het eerste gezicht leek dat natuurlijk heel normaal – er waren op dat moment in de wereld vast miljoenen mensen gewoon op straat aan het lopen. Maar toen rolde opeens een skateboard aan een touwtje achter haar aan. Op dat skateboard stond een kattenmandje met een roze dekentje, waar we nog net twee kleine oranje oortjes bovenuit zagen steken. Het zag er geweldig schattig uit. In de supermarkt hadden mijn vriendin en ik een tijdje gezocht naar een bepaald product. Als we eerder of later waren gestopt, hadden we misschien nooit de kat op het skateboard gezien.

Alle keuzes die we tot op dat moment hadden gemaakt, hebben geleid tot dat ene moment. Ongelooflijk toch? Wat is de kans dat je precies op de juiste tijd op de goede plaats bent? Ik weet niet waarom, maar ik vond het echt heel leuk om te zien.

In zo’n grijze en verdrietige wereld lijkt het soms moeilijk om wat positiefs te vinden waar je even om kunt lachen, maar dan is er altijd wel iets wat je weer opvrolijkt. Ik denk dat iedereen af en toe een kat op een skateboard nodig heeft.

Cleo Bax, leerling van het Metis Montessori Lyceum

