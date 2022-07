Opinie: ‘Ik ben zelf ook zo’n ongeduldige en asociale weggebruiker’

Drukte op de Brouwersgracht in het centrum van Amsterdam. Beeld Egbert Hartman/ANP

Ik geef op feestjes en partijen graag af op yuppen met hun VanMoofs en bellende bakfietsouders. Zo van: ‘Ze rijden onnodig hard op kleine stukken en denken dat de Amsterdamse fietspaden van hen zijn.’ Ik word ook chagrijnig van vrouwen van middelbare leeftijd die me glimlachend met 35 km/u en een ontspannen rechte rug inhalen en wier banden in slow motion lijken rond te draaien.

De grootste hekel heb ik nog aan influencers, op rare elektrische futuristische fietsen met zulke brede wielen dat een trekker er niet tegenop kan. Ondertussen wordt het steeds onveiliger in het verkeer. Vanaf mijn Swapfiets moet ik echter bekennen: ik ben zelf ook een asociale weggebruiker.

Gevaar en andermans irritatie schuw ik niet. Vaak fiets ik door rood en als dat niet kan, sluit ik vooraan aan bij het groepje wachtenden – desnoods op de stoep. Soms pak ik toch even snel de telefoon erbij, om van afspeellijst te wisselen of toch even ‘ja, ik ben er bijna’ terug te appen.

Ik ben zo nobel geweest mezelf de verantwoordelijkheid te geven toeristen op te voeden, door een dusdanig dominante houding aan te nemen waardoor ze ‘begrijpen’ dat ze niet lukraak op straat kunnen lopen. Ik rijd ze niet van de sokken, maar ik maak wel duidelijk: tot hier en niet verder. Alleen in de buurt van kinderen geef ik het goede voorbeeld. Ik wil niet op m’n geweten hebben dat ze opgroeien tot de asociale Swapfietser die ik zelf ben geworden.

Buiten bewustzijn

Een paar weken geleden heb ik het straatbeeld van de andere kant bekeken, toen ik op mijn racefiets noodgedwongen over het Singel reed. Geloof me, als racefietser probeer je het centrum te allen tijde te vermijden en is voorzichtigheid onherroepelijk. Brug op, brug af, in slakkengang.

Een groepje jongens stak plots zonder te kijken over. Met een zwier gooide ik mijn stuur om, de hielen van een gepensioneerde lange man kon ik niet ontwijken – ik leerde hem later kennen als Wim. Hij viel voorover met z’n hoofd en een elleboog op het asfalt. Wim buiten bewustzijn, zijn vrouw Gerrie in paniek. Wims hart is ook niet meer wat het is geweest.

De 112-medewerker verzekerde me dat ze er snel zouden zijn, al hielpen de vele wegwerkzaamheden niet mee. Wim en Gerrie lopen al jaren door hun stad Amsterdam. Het wordt er steeds drukker. Hadden ze nou maar niet het centrum genomen. Ik dacht hetzelfde.

Vijftien minuten later zat Wim in de ambulance en stond ik onder verhoor van de politie. Ik kwam niet veel verder dan dat ik mensen probeerde te ontwijken, ‘vermoedelijk een groepje toeristen van wie twee met een zwarte capuchon’. Hoe ik wist dat het toeristen waren? Ze keken niet om toen ze overstaken en waren zichtbaar niet getraind op geluidloze fietsers.

Geroezemoes in de ambulance, de deur ging open. Wim gaf me een boks vanaf de brancard. Ik keek de ambulance na toen die wegreed. Ik klikte mijn fietsschoen op het pedaal en bekeek mijn geschaafde benen. Op de terugweg zag ik de stad door de ogen van Wim en Gerrie: hectisch, druk en onoverzichtelijk.

Twee minuten sneller

Een aantal weken later informeerde ik hoe het met Wim gaat. Gerrie kwam met het nare bericht: ‘Het ongelukje heeft toch nog een staartje… blijkt nu dat botsplinter is afgebroken en dat zwerft rond. Wordt behandeld.’

Ik ben sindsdien voorzichtiger geworden, maar door rood fietsen blijft lonken. Soms kan ik het goedpraten, want dan vertrekt de trein over 5 minuten en ik kon écht niet eerder weg van huis. Bij wijze van steekproef heb ik mezelf de afgelopen weken twee keer getimed. De ene keer reed ik zoals altijd: liefst doorfietsen bij rood; de tweede keer rustig, zen: even niet nog net voorlangs. Het scheelde me op 20 minuten precies 2 minuten, en in beide gevallen haalde ik de trein.

Het is heerlijk om af te geven op de irritante VanMoofs, influencers op brede banden, middelbare elektrische rijders, bakfietsouders en fietskoeriers, maar een beetje zelfreflectie op z’n tijd kan ook geen kwaad. Ik heb me de laatste jaren ontwikkeld tot een asociale en ongeduldige weggebruiker. Ik zou bij wijze van spreken mijn eigen ouders nog aanrijden – ware het niet dat ze veilig in de Achterhoek wonen.

Hoogste tijd dat ik mezelf een halt toeroep en stop voor dat rode fietslicht. Die Swapfiets ruil ik in voor een derdehands Gazelle van Marktplaats. Op een oude fiets moet je het tenslotte leren.