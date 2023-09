Opinie: ‘Ik ben ongeneeslijk ziek, maar de planeet nog niet’

Zaterdag gaat Extinction Rebellion de A12 in Den Haag blokkeren. De 33-jarige Sabine, die afgelopen juni hoorde dat ze ongeneeslijk ziek is, demonstreert mee. ‘Ik wil daar staan voor onze toekomst.’

“Het afgelopen jaar ben ik moeder geworden. Na een paar miskramen kreeg ik eindelijk een kindje. Ik heb een lieve man, zinvol werk, het leven lachte me toe. Alleen bleef ik last houden van mijn buik: restklachten van de bevalling, dacht ik. Het bleek kanker. In juni hoorde ik dat die ongeneeslijk is.

Het is een enorme klap als je op je 33ste afscheid moet nemen van alle mensen waar je van houdt. Tegelijk zorgt het voor helderheid. Wat is belangrijk? Wat wil ik nu nog doen?

Op nummer één staat: zoveel mogelijk tijd doorbrengen met mijn kindje. Daarnaast wil ik een leefbare wereld voor haar en alle andere kinderen achterlaten. Daarom wist ik vrijwel meteen na de diagnose wat er op mijn bucketlist moest staan: de A12-blokkade.

Schuldgevoel

Vóór mijn diagnose zette ik mij niet echt in voor het klimaat. Ik keek wel naar mijn consumptiegedrag, om mijn eigen schuldgevoel af te kopen, maar dat bleef iets individueels. Hier in Nederland ervaar ik de gevolgen van de crisis nog niet zo aan den lijve. Bovendien dacht ik: de overheid neemt vast haar verantwoordelijkheid wel. Maar er wordt nauwelijks actie ondernomen. Ook het ouderschap zette me niet direct in beweging: ik stak liever mijn kop in het zand, en focuste op mijn gezinnetje.

Toen las ik een artikel waarin klimaatwetenschappers stelden dat de aarde ernstig ziek is, maar nog niet ongeneeslijk. Dat raakte mij, want ik ben ook ernstig ziek, maar wél ongeneeslijk. Ik moet wachten op een wonder; de aarde daarentegen moet wachten op acties die wij ondernemen. Die we kunnen ondernemen. Waarom doen we dan niets? Het is alsof ik nog een kans zou hebben, en zou zeggen: nee, ik neem hem niet.

Drogredenen

Als we niets doen, gaat het hele ecosysteem ten onder en neemt een groot deel van de mensheid mee, zo niet iedereen. Ik krijg dat niet uit mijn hoofd: dat we collectief in de nachtmerrie zitten die ik persoonlijk meemaak, en dat we er niet voor kiezen om eruit te stappen. Terwijl we het kunnen.

Er zijn allerlei drogredenen om niet in actie te komen: ‘het is al te laat’, of ‘het heeft nadelen voor mij persoonlijk’, of ‘de ander doet óók niks’. Maar de wetenschappelijke consensus is dat het nog niet te laat is om de wereld leefbaar te houden, met genoeg voedsel voor iedereen, mits we nu bewegen.

Misschien hoort daarbij dat we sommige gemakken los moeten laten. Natuurlijk is inleveren moeilijk. Dat ervaar ik als geen ander. Nu het einde zo dichtbij komt kan ik al niet meer werken of sporten en zelfs niet altijd voor mijn dochtertje zorgen. Als ik genoeg energie heb om haar op bed te leggen, is dat een immens geluk.

Fossiele subsidies

Wat mensen eventueel in moeten leveren voor een klimaattransitie stelt weinig voor, vanuit mijn perspectief. De grote verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. Die moet eerst de grootste vervuilers aanpakken, het bedrijfsleven, en fossiele subsidies afschaffen. En beter zorgen voor haar burgers. Dan pas kan ze vragen om solidariteit en eigen offers.

Soms verzuip ik erin hoe het klimaatvraagstuk vervlochten is met alle grote thema’s, zoals het vertrouwen tussen burger en overheid, wat dan weer raakt aan polarisatie en desinformatie. Het is zo complex, natúúrlijk weten politici dat ze electoraal scoren met een simpele oplossing, ook al is die onwerkbaar.

Maar tegenover dat schadelijke simplisme kun je ook een lucide simpelheid stellen. Sinds ik ziek ben, zijn sommige dingen heel helder geworden. Het leven gaat om klein geluk en om vertrouwen tussen mensen. Op crisismomenten valt alle ruis weg en kom je tot de essentie: je ziet ineens wat je koestert.

Maar je kunt ook op gewone dagen bij die helderheid komen als je de pauzeknop indrukt, even niet scrolt en contact maakt met wat er in jouzelf gebeurt. Wat denk en voel je? Pel de laagjes eens af. Als je dat allemaal aangekeken hebt, blijft de essentie over. Je ziet scherp waar het over gaat. En wat je volgende actie moet zijn.

Voor mij is dat dus de A12 op. Ik wil een van de duizenden mensen zijn die daar hebben gestaan voor onze toekomst. Zelfs als je niet bereid bent om het voor een ander te doen, moet je beseffen dat deze crisis zich ook tegen jou zal keren.

Bosbranden

We gaan allemaal een keertje. De een sneller en onverwachter dan de ander. Maar als jij zo lang mogelijk wilt genieten van wat er hier op aarde is, dan moet je aan één voorwaarde voldoen: goed voor de aarde zorgen. Zodat we hier überhaupt gewoon kunnen zijn, veilig, gevoed.

Dat gaat niet pas over je achterkleinkinderen. Dat gaat ook over jouw bejaarde buurman die moeite heeft de hittestress te overleven. Over jouw leven, waarin door steeds waarschijnlijker misoogsten je eten steeds duurder wordt. Over bosbranden die ook tot aan jouw voordeur kunnen komen.

Jij zit in dezelfde situatie als ik, ook al weet je het nog niet. Maar jij kunt er nog uit. Dwing de overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen. Wat doe jij op 9 september? Wat doe jij met de tijd die jij hier hebt?”

Het verhaal van Sabine is opgetekend door journalist en schrijver Bregje Hofstede.

Sabine is ongeneeslijk ziek. Vrijwel meteen na de diagnose wist ze wat er op haar bucketlist moest staan: de A12-blokkade van Extinction Rebellion. Beeld Marie Broeckman