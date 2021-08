Opinie: ‘Ik ben niet bang voor het virus, toch laat ik me vaccineren’

Beeld ANP

Ik ben niet bang voor het coronavirus en tóch ben ik gevaccineerd. Waarom? Omdat ik solidair ben met anderen die kwetsbaarder zijn dan ik. Omdat ik solidair ben met mensen die bang zijn (gemaakt) voor het vaccin. Omdat ik solidair ben met mensen die door een kwetsbare gezondheid mogelijk helemaal niet in aanmerking komen voor het vaccin.

Jupijn Haffmans (van De Vierde Golf, een zelfbenoemd ‘collectief voor linkse coronapolitiek’) schrijft in zijn opiniestuk van 9 augustus in deze krant dat ook hij niet bang is voor het virus of voor het vaccin. Net als ik heeft hij het privilege van een goede gezondheid. Haffmans laat dat privilege zwaarder wegen dan zijn solidariteitsgevoel en kiest ervoor zich niet te laten vaccineren.

Net als Haffmans ben ik tegen een vaccinatieplicht. In tegenstelling tot Haffmans besef ik dat vaccineren niet iets is wat ik alleen maar voor mezelf doe, maar ook voor anderen. Ik laat mij vaccineren omdat daarmee de kans dat ik anderen besmet veel kleiner is. Ik laat mij vaccineren omdat ik, samen met andere gevaccineerden, de druk op de zorg verminder. Ik laat mij vaccineren om het aantal besmettingen te laten dalen, zodat mijn ouders hun kleinkinderen weer een knuffel kunnen geven.

Haffmans kiest met zijn privilege van een goede gezondheid voor (vroeger of later) een besmetting met het coronavirus. Hij zal na een besmetting waarschijnlijk ook meerdere andere mensen besmetten, en die mensen zijn mogelijk kwetsbaarder dan hij. Haffmans geeft er in zijn opinie geen blijk van de consequenties van zijn keus te accepteren of daar überhaupt over te hebben nagedacht.

Zoals Jupijn Haffmans zegt, heeft de politiek tijdens de coronacrisis zeker steken laten vallen. De regering presenteerde voorgestelde maatregelen niet zelden als enige optie en volksvertegenwoordigers beperkten zich vaak tot zeggen waar zij tegen waren zonder zelf te denken over oplossingen. Het is zoals Haffmans schrijft dan ook zeker tijd voor een fundamenteel gesprek over de weerbaarheid van onze democratie en over solidariteit. Haffmans zegt in zijn opiniestuk echter alleen waar hij tégen is zonder te zeggen waar hij vóór is. Haffmans en De Vierde Golf lijken met hun vrijheid vooral gebruik te willen maken van hun privileges, in plaats van in vrijheid solidair te willen zijn met anderen.

Peter van de Wijngaart, Amsterdam