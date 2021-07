Opinie: ‘Ik ben allergisch voor vaccin en wil niet worden achtergesteld’

Achterstelling van niet-gevaccineerden dreigt, niet iedereen kán worden gevaccineerd. Beeld Getty Images

Al mijn alarmbellen gingen rinkelen toen ik uw twee pagina’s grote artikel ‘Ingeënt? Kom binnen! Niet? Daar is de deur!’ in de krant van afgelopen zaterdag las. Waar ik al bang voor was, lijkt nu te gaan gebeuren: de dreiging van achterstelling van niet-gevaccineerden komt steeds dichterbij.

De groep niet-gevaccineerden is nog steeds aanzienlijk als gevolg van allerlei factoren, waarvoor al maanden veel aandacht is. De roep om verplichte vaccinatie klinkt ook al. Ik ben echter heel blij dat vaccinatie niet verplicht is.

Ik behoor tot de groep niet-gevaccineerden, maar niet uit vrije wil. Ik kán namelijk niet gevaccineerd worden, hoewel ik het heel graag zou willen. Ik heb een zeer ernstige allergie (anafylactische shocks) voor twee hulpstoffen, die in alle vaccins voorkomen, en een vaccinatie levert voor mij dus ernstige gezondheidsrisico’s op!

Ook de bijsluiter bij de vaccins sluit mensen met een dergelijke medische achtergrond resoluut uit. En een oplossing is er (voorlopig) nog niet, is de conclusie van de door mij geraadpleegde GGD-arts. Ik heb dus geen keuze dan de grootste voorzichtigheid in acht te nemen, en ben veroordeeld tot een voortdurende zelfisolatie.

Ik ga ervan uit dat ik niet de enige ben met dit probleem. Er zullen toch wel meer mensen zijn in die in hetzelfde schuitje zitten. Het is mij opgevallen dat sinds het vaccinatieprogramma is gestart er voor deze groep onvrijwillig niet-gevaccineerde mensen op geen enkele manier aandacht is.

Ik vraag nu om die aandacht! Ik zou graag willen dat mensen, en vooral journalisten, zich bewust worden van het bestaan van mensen die niet kunnen worden gevaccineerd, en zich zo een wat genuanceerdere mening kunnen vormen.

Want als ik straks toch corona krijg, dan wil ik graag de zorg krijgen die ik nodig heb, en niet achteraan de rij worden geplaatst omdat ik geen prik heb gehad.

Jenneke Kievit, Amsterdam