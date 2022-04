Opinie: ‘Ik ben 82, mag de bus weer gewoon bij het begin van de halte stoppen?’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Ik ben 82, mag de bus weer gewoon bij het begin van de halte stoppen?’

Fijn, ons GVB. Maar ook: wat een ergernis kunnen sommige busbestuurders je geven. Ik sta bij de halte Linnaeusstraat (Oosterpark). Die wordt aangedaan door diverse tramlijnen en door bus 37. Nou wacht ik op die bus, maar eerst komt lijn 3 eraan, dan lijn 1, en daar vlak achter stopt de bus – alleen niet waar ik sta, maar helemaal bij het eind van de halte, meters verderop.

Ik ren me rot naar de achter de tram wachtende bus. Dat valt niet mee, ik ben 82 en op de smalle halte blokkeren de passagiers die uit de tram stappen mijn doorgang. Toch haal ik het net en ik denk in de bus te kunnen stappen, maar de chauffeur heeft andere plannen en rijdt voor mijn neus weg.

Ik vind dat bus en tram altijd weer bij het begin van de halte moeten stoppen, daar waar ik sta te wachten dus. Bestuurders met een beetje fatsoen doen dat ook, de meesten niet. Het lijkt mij niet te veel gevraagd, GVB, om hier een voorschrift van te maken.

Rob Spel, Amsterdam

‘Geef onze trouwe krantenbezorger ook een bonus’

Nieuwe krantenbezorgers ontvangen 1000 euro bonus. Bij ons wordt Het Parool al jaren trouw bezorgd door dezelfde dame, die daarvoor grote afstanden moet fietsen. Heeft zij ook recht op die bonus? De bezorgbaan wordt waarschijnlijk een stuk aantrekkelijker als de bezorger een elektrische fiets te leen kan krijgen.

Bert Belmon, Amsterdam

‘Vooral mannen lopen kans op hersenletsel bij fietsongeluk’

In het rondvraagartikel over het al dan niet dragen van een fietshelm blijft een belangrijk aspect ongenoemd. Het zijn vooral mannen die bij fietsongelukken het eerst op hun hoofd vallen en zo hersenletsel oplopen. Vrouwen vallen veelal zijwaarts, voor zover zij tenminste ook niet een herenfiets – met horizontale stang dus – berijden.

De aanwezigheid van die stang veroorzaakt bij plotseling remmen namelijk een voorwaartse valdynamiek waardoor de fietser een vervaarlijke koprol maakt. Afgaand op de foto’s lopen ten minste twee van de vier helm-mijdende e-bikers daar een groter risico op.

Chris Reinewald, e-biker en overtuigd helmdrager, IJburg

‘Een brok in mijn keel: Amsterdam leeft weer’

Vrijdagmiddag. Ik stap op de fiets in Amsterdam-Oost. Ik heb over twintig minuten afgesproken op de Nieuwmarkt. Het is zonnig. De roze bloesemsneeuw ligt in kleine hoopjes langs de stoepranden. Op de brug loopt iemand met halflang neongroen haar. Verderop twee mannen hand in hand met grote tassen van een warenhuis. Ze wijzen elkaar op de flamingo’s bij Artis.

De terrassen zitten vol. Het zoemt en het gonst, je zou het druk kunnen noemen maar ik proef voel vooral levenslust. Ik passeer nog een twintiger met een verende tred en een hardroze hanenkam. Twee mensen die elkaar innig zoenen. Op de Nieuwmarkt klinkt gelach, het rinkelen van glazen, Italiaans, iets Slavisch (Oekraïners? Ik hoop het. Ik hoop dat ze veilig zijn). Als de eerste, beetje valse tonen van de band tot me doordringen – het zijn leerlingen van de Popschool – krijg ik een dikke brok in mijn keel. We mogen weer, ze mogen weer, en Amsterdam is nog steeds Amsterdam. Wat ze ook zeggen!

Catelijne Elzes, Amsterdam