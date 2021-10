Opinie: ‘Ik begrijp de energieplannen van staatssecretaris Dilan Yesilgöz niet’

Beeld Getty Images/EyeEm

Energieprijzen

Ik begrijp niet dat staatssecretaris Dilan Yesilgöz de hogere energieprijs wil compenseren door verlaging van de energiebelasting. Dit helpt de huishoudens met een slecht geïsoleerde woning en een laag inkomen niet om de winter door te komen. Het helpt voornamelijk de grootverbruikers van energie om door te kunnen gaan met hun mega-uitstoot van CO 2 .

Een ­ondernemer die 1 tot 10 miljoen ­kubieke meter gas per jaar gebruikt, betaalt hierbij in 2021 € 0,024 belasting per kuub. In de categorie van de kleinverbruikers betaalt een huishouden een energiebelasting van €0,35 euro per kuub. Bij elektriciteit zijn de verschillen nog groter. In ­Zone 1 (1-10.000 kWh) is het €0,12 per kWh, in Zone 4 (> 10.000.001 kWh) is de grootverbruiker € 0,00096 verschuldigd per kWh. De kleinverbruiker betaalt 100 keer zoveel belasting voor een kWh. Wordt het niet eens tijd om eenheidstarieven in te voeren? Iets makkelijker voor de overbelaste boekhouders van het Rijk en veel doelmatiger voor de uitvoering van het beleid. Door eenheidstarieven stijgen de inkomsten uit belastingen, terwijl het hogere tarief grootverbruikers een impuls geeft om te investeren in innovaties die tot lager energiegebruik leiden.

Bob Kassenaar, Amsterdam

Scheltens

Prof. Scheltens (Amsterdam UMC) is vergeten te vermelden dat hij nu voor het overgrote deel van zijn tijd werkzaam is voor een speciaal dementiefonds van het Nederlandse investeringsbedrijf LSP. Achteraf bezien noemt hij dit een omissie. Zijn verdediging is wel opmerkelijk. Philip Scheltens vraagt zich namelijk af of ‘patiënten informatie over nevenfuncties wel op waarde kunnen schatten’. Afgezien van het feit dat de nieuwe functie van Scheltens 0,8 van zijn tijd beslaat (en dus geen nevenfunctie meer is) is het ‘apart’ dat Scheltens er volledig aan voorbijgaat dat ook beleidsmakers en andere financiers graag willen weten welke pet hij op heeft. Bovendien is het een kwestie van fatsoen om elke patiënt – en eventueel diens omgeving – volledig en begrijpelijk voor te lichten.

Maarten Racz, Enschede

Fietsspits

Het is duidelijk te merken op de fiets dat de ochtendspits weer ­terug is. Mijn dagelijkse route naar werk is allesbehalve ontspannen, over de Wibautstraat via de Nieuwmarkt naar de pont achter Centraal Station. Door een onhandige manoeuvre van een fietser naast me rijd ik kort een stukje op de verkeerde baan. Een tegenligger schreeuwt boos ‘vuile kut’ in mijn oor. Normaal had ik daar waarschijnlijk om ­moeten lachen, maar er is nu het een en ander aan de hand in mijn leven en ik barst bijna in tranen uit. Hierbij een oproep aan alle Amsterdammers om wat verdraagzamer te zijn. Je weet niet wat een ander allemaal te verstouwen heeft. Dat kan die minuut later op je werk toch niet waard zijn?

Maartje van Laarhoven, Amsterdam