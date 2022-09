Opinie: ‘Iedereen vrij: maak van Prinsjesdag een nationale feestdag als Dag van de Democratie’

Als Prinsjesdag een nationale feestdag wordt, maar dan onder de naam Dag van de Democratie, kunnen we alle huidige rituelen handhaven: van rijtoer, troonrede, koffertje en beschouwingen tot en met de persconferenties ’s avonds. Beeld Brunopress

Van de elf officiële Nederlandse feestdagen die zijn vastgelegd in de Algemene termijnenwet (1965), zijn er maar liefst acht christelijk. Hoog tijd om die institutionele discriminatie achter ons te laten. Volgens onze Grondwet (artikel 120) ligt de bevoegdheid hiervoor bij de wetgever, niet bij de rechter.

Onze wetgever zou er goed aan doen om de benodigde wijziging gepaard te laten gaan met een modernisering van de overblijvende (seculiere) nationale feestdagen en daarbij in elk geval het predicaat ‘nationale feestdag’ van Koningsdag over te hevelen naar de Dag van de Democratie op de derde dinsdag van september. En uiteraard: verplicht vrij.

Niet ingewikkeld

Dat maar liefst acht van de elf in de Algemene termijnenwet vastgestelde officiële feestdagen christelijk zijn is begrijpelijk, want toen die wet (waarin regelingen zijn opgenomen voor dagen waarop de overheidsloketten gesloten zijn) in 1965 werd aangenomen, was ruim 80 procent van de Nederlanders belijdend christen.

Anno 2022 zien we een totaal ander beeld: volgens de laatste CBS-cijfers is dat slechts 15 procent. Alleen al dat gegeven rechtvaardigt een modernisering van de nationale feestdagen. Maar ook de scheiding van kerk en staat (laïcisme) én het gegeven dat religie inmiddels slechts een van de vele cultuur- en identiteitskenmerken in Nederland vertegenwoordigt, vraagt om wijziging van de Algemene termijnenwet. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.

Gegeven de digitale overheid, de 24 uurseconomie en het volcontinue digitale betalingsverkeer, is afschaffing van de Algemene termijnenwet waarschijnlijk goed mogelijk. Een andere, simpele, oplossing is om het begrip ‘officiële feestdagen’ weg te laten en enkel de datums te noemen waarop de overheidsloketten gesloten zijn. Uiteraard verandert het aantal vrije dagen van werknemers niet, dat wordt immers in de cao/arbeidsovereenkomst vastgelegd.

Heeft de overheid dan helemaal geen taak meer op het punt van nationale Nederlandse feestdagen? In mijn visie wel. Ik pleit ervoor om een beperkt aantal – in mijn voorstel zes – wezenlijke seculiere Nederlandse waarden te vieren, waarden waarin onze identiteit tot uiting komt en bevestigd wordt.

Monarchistisch en republikeins

Democratie is zonder twijfel zo’n wezenlijke seculiere Nederlandse waarde die een nationale feestdag waard is. Democratie is immers de bestuursvorm waardoor we in dit kleine en prachtige land ‘droge voeten’ houden en waardoor we harmonieus met elkaar samen kunnen leven. Er is geen betere bestuursvorm, hoezeer er vaak nadelen aan lijken te zitten. Democratie samen vormgeven en vieren is belangrijk. Door de instelling van de Dag van de Democratie als nationale feestdag geven we daar uiting aan.

In mijn optiek is de derde dinsdag van september geknipt om het predicaat ‘nationale feestdag’ van Koningsdag over te nemen. Door de Dag van de Democratie te laten samenvallen met Prinsjesdag wordt neutraal recht gedaan aan zowel monarchistische als republikeinse sentimenten in de samenleving en kunnen we Nederlanders met een migratieachtergrond goed betrekken bij een wezenlijke(re) Nederlandse waarde.

In mijn voorstel heeft iedereen – behoudens continuïteitsfuncties – vrij op de Dag van de Democratie, met uitzondering van alle formele ambtsdragers. De uiteindelijk door het volk gekozen actoren geven dienstbaar acte de présence op deze dag. Het is de ‘hoogmis’ van de democratie. Mooier kan het haast niet.

Alle huidige rituelen kunnen we handhaven: van rijtoer, troonrede, koffertje en beschouwingen tot en met de persconferenties ’s avonds. Naar het model van Comité 4 en 5 mei bepleit ik de instelling van een Comité 3e dinsdag van september. Dit met het oog op voldoende facilitering in de vorm van publieke aandacht, onderwijs, festivals, concerten, vrijmarkt uiteraard, tentoonstellingen en excursies. En nationaal feest natuurlijk!

Prinsjesdag? Dat kan gerust de volksnaam blijven van de Dag van de Democratie. En we kunnen aansluiting houden bij bestaande sentimenten.

Leve de democratie

Koningsdag blijft als feestdag bestaan, maar dan zonder het predicaat ‘nationale’. De functie ‘koning’ is immers minder democratisch, want erfelijk. Koningsdag is overigens pas in 1885 begonnen, als Prinsessedag. Het was de voorloper van Koninginnedag, die onder Juliana wettelijk een nationale feestdag werd. Beatrix en Willem-Alexander hebben eigentijdse veranderingen doorgevoerd.

Uit deze relatief jonge historie van de Koningsdag kunnen we vertrouwen putten dat een nieuw stelsel waarin het predicaat ‘nationale feestdag’ afgestaan wordt aan de Dag van de Democratie, snel ingeburgerd kan zijn, ook bij het staatshoofd zelf. Wie vrij wil nemen om bijvoorbeeld aanwezig te zijn in de gemeenten die de koninklijke familie op die dag bezoekt, kan dat doen. De Oranjeverenigingen hebben het voortouw.

Leve de democratie, juist nu.