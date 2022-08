Opinie: ‘Huis van Johan Cruijff in Betondorp zeker niet het enige met 1200 reacties’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Niet alleen op huis van Cruijff 1200 reacties’

Op 11 augustus lees ik in uw krant dat de belangstelling voor het oude huis van Johan Cruijff ‘krankzinnig’ is. Er hebben bijna twaalfhonderd mensen op de huurwoning gereageerd. Weet uw redacteur dat de woningnood zo hoog is, dat er op nagenoeg álle sociale huurwoningen twaalf- tot vijftienhonderd woningzoekenden reageren? En dat bijna twaalfhonderd reacties eerder regel dan uitzondering zijn, voor een sociale huurwoning die vrijkomt? Het lijkt mij relevante achtergrondinformatie voor een Amsterdamse krant.

Manon Linschoten, Amsterdam

‘De gelukkigen op nummer 14’

Een overweldigende belangstelling van potentiële huurders om het huis te betrekken waar Johan Cruijff opgroeide (Het Parool, 11 augustus). Volgens mij hoeft woningcoöperatie Ymere niet lang na te denken wie de nieuwe huurders worden: Cruijff zou het vast simpel gehouden hebben; de gelukkigen zijn zij die zich als nr. 14 op de lijst hebben ingeschreven.

Jaap Helleman, Amsterdam

‘Laat afvalboot door de grachten varen’

Zou het niet handig zijn om twee keer per week over de grachten een boot met lege schuit te laten varen, die je kan aanhouden voor grofvuil en vuilniszakken. En die af en toe een uurtje blijft liggen, waar mogelijk op een paar vaste plekken. Dan kunnen omwonenden sneller hun huisvuil en andere troep kwijt zonder dat alles een week voor de deur blijft liggen.

Richard van Voorst, Amsterdam

‘Vervang meeuweneieren voor nepeieren’

Eén van de dingen die ontbreken in het stuk van Kune Burgers (Het Parool, 11 augustus) is de meeuw. De meeuwen bij mij aan de overkant, broeden elk jaar een paar jonkies uit die ook gaan deelnemen aan het Amsterdamse vreetfestijn. Die groei is exponentieel en mag niet bestreden worden, want een beschermde diersoort. Nu weet ik wel een oplossing van mijn vader die duivenmelker was: vervang de eieren zodra ze zijn gelegd voor nepeieren.

Je ziet dat het zwerfafval vooral een binnenstadprobleem is, want daar heb je amper ondergrondse containers. En dat geeft diezelfde stinkmeeuwen de kans om alles open te rijten, waardoor het afval bij het minste windje in de grachten belandt. Waarom schrijft de gemeente geen prijsvraag uit voor mensen die met slimme oplossingen komen? Bijvoorbeeld een container aan de kade die met een boot geleegd kan worden, of een ondergronds systeem dat met een reuze stofzuiger geleegd kan worden. Consuminderen is inderdaad ook een oplossing, maar dat zie ik de Amsterdammers niet zo snel doen.

Willem Schild, Amsterdam