Opinie: ‘Huidig woonbeleid leidt niet tot gezonde competitie, maar is een vorm van systemisch geweld’

Het winkelcentrum in Holendrecht. Beeld Mats van Soolingen

Waarschijnlijk bestond het woord nog niet, maar in 1961 begon de ‘wooncarrière’ van mijn moeder. Op een zolderkamer op het Henrick de Keijserplein beviel zij van haar eerste kind. Er heerste woningnood, maar wat haar betreft was alles beter dan nog langer onder één dak te wonen met haar stiefvader.

Twee jaar later verhuisde zij naar een driekamerwoning. Daar zouden nog drie kinderen worden geboren. Halverwege de jaren zeventig – ik was 11 jaar – konden wij terecht in een vijfkamerwoning in de nieuwbouwwijk Holendrecht. Ik herinner mij goed de voorpret over de drie woontypen. Waar zouden wij terecht komen? Ach, wat maakte het uit, want wat een luxe! Niet langer lekkage of een springende waterleiding en maar liefst vier slaapkamers. Nadat de kinderen het huis uit waren, verhuisde mijn moeder nog tweemaal kleiner.

De wooncarrière van mijn moeder was alleen mogelijk door een toekenningsstelsel van sociale huurwoningen. Dit bood de enige uitweg voor een Amsterdamse vrouw die voor het belangrijkste deel van haar leven een bijstandsuitkering ontving. Hoe zou het mijn moeder vandaag de dag zijn vergaan? Was zij dan ooit van die zolderkamer afgekomen?

Anno 2022 is het onmogelijk voor gewone Amsterdammers om een woning te bemachtigen. De oorzaak hiervan ligt in het jarenlange beleid waarin het geweld van markt en kapitaal centraal stonden. We zijn van wonen als een recht naar een huis als een economisch goed gegaan. Door te spreken over een ‘huizenmarkt’ werd een agenda gepusht waarin wonen er niet meer toe deed. Een markt kent winnaars en verliezers, wonen gaat daarentegen over solidariteit.

Toen de markt ‘verstoord’ bleek, dacht ik nog even dat een beleidswending op komst was. Maar neen. In plaats van het perverse marktmechanisme aan te pakken, ging de politiek achter de huurders aan. Ik was te verbaasd om boos te zijn.

De stad is ten prooi gevallen aan de vermarkting van collectieve goederen. Deze goederen, woningen dus, zijn geprivatiseerd en onderworpen aan de markt. Dit leidt ertoe dat sommigen in staat zijn via die markt woningen in bezit te krijgen. Of er gewoond wordt, doet niet ter zake.

De rest noemen we verliezers. Deze verliezers raken letterlijk ontheemd. Mensen worden de stad uitgezet en nieuwkomers vinden geen plek. Hun lot heeft veel weg van de boeren waarover Karl Marx schreef: door privatiseringen en onteigeningen – het centraal stellen van ‘bezit’ – raakten zij hun recht op het gebruik van het land kwijt. Het gevolg, een verdere verarming, zie je in de stad voor je ogen voltrekken. Dit is geen ‘gezonde competitie’, maar een vorm van systemisch geweld.

Dit is misschien geen doorwrochte analyse. Noem het een hartekreet en die vertaalt zich door naar de aanstaande verkiezingen. Weet waar je op stemt. Kies je voor een partij die denkt dat het probleem beperkt is tot de ‘gezinnen en middeninkomens’ die ‘nu onder druk’ staan of voor een partij die meer wil bouwen maar dan zonder de eigen marktideologie los te laten? Liever niet. En een partij die onder het mom van woningbeleid vreemdelingenhaat propageert hoort überhaupt niet thuis in de stad.

Remco Ensel, Amsterdam