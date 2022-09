Opinie: ‘Houd steekproeven en neem opgevoerde e-bikes in beslag’

Beeld Vincent Spiering

‘Politie, handhaaf op elektrische fietsen’

Sinds kort fiets ik drie maal per week van mijn woonplaats Weesp naar Amsterdam Centraal. Daarbij vergun ik mij de luxe van een elektrische fiets. Al spoedig merkte ik dat er een onbalans heerst op Amsterdamse fietspaden en -routes: het snelheidsverschil tussen de diverse categorieën gebruikers is simpelweg te groot.

Ik begreep al snel dat voor een soepele doorstroming van fietsverkeer een aanpassing nodig was. Mijn voornemen: in de stad op fietsroutes 18 kilometer per uur als maximum aanhouden.

Helaas vorm ik daarmee vaak de uitzondering. Overigens, de veruit populairste e-fiets in onze stad schijn je middels een gratis te downloaden app te kunnen opvoeren naar ondersteuning tot circa 34 km/uur (in plaats van de wettelijk toegestane 26 km/u). Dat gegeven kun je op straat constateren; ze blazen op een paar centimeter afstand met een bloedgang voorbij. Dat creëert gevaarlijke situaties.

Overigens is de allerergste dissident hier de zogeheten fatbike met vette ballonbanden die de piepjonge berijders opzweept naar scootersnelheden. De politie zou hiertegen moeten optreden. En laat die nu niet zeggen dat een maximumsnelheid voor e-fietsen in de stad van 18 kilometer per uur niet kan omdat het niet te controleren en te handhaven valt.

Wanneer je pakweg een keer per maand twee politie-equipes steekproefsgewijs laat controleren en opgevoerde e-fietsen in beslag laat nemen, zou dit samen met een collectief (uit)gedragen sociale controle kunnen zorgen voor een aanzienlijke veiligheidsverhoging op onze steeds drukkere fietsroutes.

Daan van den Wall Bake, Weesp

‘De Stadhouderskade afsluiten is een slecht idee’

Vol verbazing vraag ik me af hoe iemand het een goed idee kan vinden en denkt dat de stad leefbaarder zal worden door de Stadhouderskade af te sluiten om het Vondelpark een prachtige ingang te kunnen geven (Het Parool, 15 september).

Leefbaarder zal het zeker worden voor de mensen die naar het Vondelpark lopen. Je hoeft immers niet 3 minuten te wachten op groen licht. Maar dat geldt niet voor de mensen die nu op en rond de Ceintuurbaan, de Van Baerlestraat en de Bilderdijkstraat wonen: daar staat het verkeer al muurvast.

Ik begrijp de wens om de stad autoluw te maken. Wat ik niet begrijp, is hoe aanpassingen aan de Prins Hendrikkade, de knip op de Wibaut en het eenrichtingsverkeer op het Rokin daarvoor zorgen. Elke dag staan daar opstoppingen en files. Als de Stadhouderskade daarbij komt, creëer je chaos en verplaatst je het probleem.

We hebben nu eenmaal een dichtbebouwde stad. Als je de stad leefbaar en autoluw wilt maken, zul je andere maatregelen moeten nemen.

Creëer mogelijkheden en stimuleer bewoners om de auto buiten de stad te parkeren. Stimuleer deelvervoer, zorg voor beter ov, laat taxi’s op meerdere plekken gebruik maken van de trambaan, stimuleer kleiner elektrisch vervoer. Laat werkgevers werknemers belonen als ze zonder auto komen. Zo zijn er tal van mogelijkheden om particulier autoloos vervoer binnen de stad beter te maken. Alleen dan zul je een afname krijgen van het aantal auto’s en blijft er ruimte over om onder andere het Vondelpark de prachtige ingang te geven die het verdient.

Rick Kroos, Amsterdam