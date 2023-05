Opinie: ‘Hou zowel de individuele als collectieve herdenking van de oorlog in ere’

De Dam vorig jaar, voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Twee weken geleden verscheen een van de belangrijkere Holocaustpublicaties van de afgelopen jaren, Door hun ogen: familieverhalen uit de Holocaust, onder redactie van schrijver en uitgever Femmetje de Wind. Het bevat naast enkele tientallen aangrijpende levensverhalen van overlevenden opgetekend door hun (achter)kleinkinderen, of samen met hen door een groepje bekende Joodse schrijvers, ook een essay over herdenken van de hand van Arnon Grunberg. Dat heeft de intrigerende titel ‘De herinnering als poging onrechtvaardigheid te herstellen’. Hij bespreekt daarin, na een beschouwing over Auschwitz in de filosofische en theologische context van de menselijke vrijheid, vooral onze collectieve herinneringscultuur.

Grunberg gaat in op het recht dat elke groep lijkt te hebben, of tenminste denkt te kunnen claimen, op een eigen geschiedenis en een daarmee samenhangende eigen identiteit, eigen trauma en eigen herdenkingscultuur, die het groepscollectief moeten bevestigen. En, reflecterend op zijn eigen rol in die cultuur, poneert hij de begrijpelijke vraag: ‘Is er niet een moment dat je kunt zeggen: genoeg is genoeg, hier houdt het verleden op?’ Zijn antwoord is helder: ‘kennelijk niet’. In NRC formuleert hij het nog pregnanter: ‘in de nieuwe meritocratie genaamd victimcratie heb je spreekrecht omdat jou of de jouwen iets is aangedaan.’

Levend houden van de herinnering aan de vermoorden

Grunberg signaleert twee trends, de verschuiving van collectief naar individueel herdenken en de onderlinge concurrentie tussen lijdensverhalen, de nieuwe meritocratie waar hij het over heeft. Er is al langere tijd ontegenzeggelijk een trendverschuiving gaande in onze herdenkingspraktijk. Sinds ze in Amsterdam kunnen worden geproduceerd, worden overal in het land jaarlijks enkele honderden nieuwe Stolpersteine gelegd. Dat zijn de door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig ontworpen ‘struikelsteentjes’ die je bij uitstek dwingen om na te denken over een vermoorde, op de plek waar die voor het laatst in vrijheid geleefd heeft.

Minstens de helft van alle toespraken bij herdenkingen begint met een individuele levensgeschiedenis, om daarna op te roepen tot ‘Nooit meer Auschwitz’, of een variant daarop. En de stroom boeken die stilstaan bij de biografie van individuele slachtoffers is oneindig en die biografieën, hoewel van wisselende kwaliteit, dragen allemaal bij aan de diepgevoelde wens bij de overlevenden, bij hun nabestaanden of bij de nabestaanden van slachtoffers, en mutatis mutandis bij de lezers, aan het levend houden van de herinnering aan de vermoorden.

Marginale plaats op de Dam

Deze verregaande individualisering van het herdenken van Joodse slachtoffers, die vaker gesignaleerd wordt, is ongetwijfeld ook een reactie op de volstrekte afwezigheid van Joden in de nationale herdenkingspraktijk in de eerste naoorlogse decennia. En ondanks een verandering ten goede is de plaats die de Holocaust inneemt in de nationale herdenkingsbijeenkomst op de Dam nog steeds marginaal, wanneer je die afzet tegen het aantal slachtoffers dat de Tweede Wereldoorlog heeft geëist onder de Joodse bevolking. Daaraan is recent door de Joodse redactie van de EO diepgaand aandacht besteed in de documentaire Gaat dit over ons: Herdenken in Nederland polderland.

Tekst gaat verder onder de video

Breed gedragen collectieve herinnering

Ik wil hier tegen deze achtergrond een pleidooi houden voor het actief in stand houden van een collectieve herdenkingspraktijk, naast de individuele. Die maakt herdenken namelijk deel van ons collectieve geheugen en daarmee is een groot maatschappelijk belang gediend.

We leven in een tijd waarin historische feiten, juist die over de Holocaust en andere misdaden tegen de menselijkheid, continu ter discussie worden gesteld. Een breed gedragen collectieve herinnering aan tijden waarin fundamentele mensenrechten met voeten werden getreden, blijft een van de meest effectieve waarschuwingen tegen eigentijdse en toekomstige schendingen daarvan. Het verregaand individualiseren van de herdenkingspraktijk brengt juist het onwenselijke risico met zich mee dat het gevoel van collectieve verantwoordelijkheid voor historische misstanden steeds verder afneemt.

Als je Grunbergs eerder genoemde ‘victimcratie’ in deze argumentatie meeneemt, moet in datzelfde collectieve geheugen ook blijvend plaats worden ingeruimd voor andere herinneringen: de herinnering aan de moord op Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog, de herinnering aan de vervolging van homoseksuelen, de herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, en die van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in de naoorlogse jaren en de herinnering aan de slavernij, natuurlijk. En er zijn er meer.

Schuldgevoelens en boetedoening

Het is mijns inziens van groot belang dat al dat leed niet op een grote, onoverzichtelijke hoop wordt gegooid. Er is namelijk ruimte zat voor verschillende collectieve herdenkingen, waarin elk van die trauma’s gerichte aandacht krijgt. Dat maakt dan meteen een broodnodig, definitief einde aan wat in het Engels zo treffend the olympics of suffering wordt genoemd.

Arnon Grunberg roept ons op om te blijven nadenken over de vraag waarom we herdenken. Schuldgevoelens, boetedoening en zelfs gewoonte zullen daarbij altijd een rol spelen, maar kunnen nooit de enige redenen zijn. Uiteindelijk moeten we blijven herdenken omdat we een samenleving willen nastreven waarin geen plaats is voor uitsluiting, ongelijkheid, discriminatie en genocide. En om dat te bereiken, moeten we zowel het individuele als het collectieve herdenken in ere houden.

Emile Schrijver is algemeen directeur van het Nationaal Holocaustmuseum en het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Joodse Boek aan de UvA.

