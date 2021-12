Opinie: ‘Hou vol, horecatijgers! Weet dat we jullie missen’

Beeld Getty Images/EyeEm

Hou vol, horecatijgers! Weet dat we straks weer in de rij voor jullie staan

Wat een klap krijgen jullie weer te verduren. Wat een onzekerheid. Wat een oneerlijkheid en wat een gemis. Maar weet dat wij straks weer in de rij voor jullie staan. Dat we wijn, bier en cocktails zullen bestellen. Dat we weer komen borrelen, eten en dansen.

Dat we weer om jullie zullen lachen, met jullie komen flirten en dat we jullie telefoonnummers weer zullen vragen. We komen weer zingen tot midden in de nacht. En we gaan niet weg als jullie om 03.00uur ’s nachts de deuren willen sluiten.

Weet dat we aan jullie denken! Dat we de plakkerige vloer missen. De rij voor de wc. De geur van frituur en zweet. Dat we de stoere barman missen, het knappe meisje van de bediening en de uitsmijter die de tent bewaakt.

Hou vol. We missen jullie. En wij komen terug!

Merel Dirkse, Amsterdam

Scholen openhouden? Dat kan meer schade veroorzaken dan we denken

De mondkapjes zijn nadrukkelijk aanwezig op het schoolplein en in de gangen. Want de school moet hoe dan ook openblijven. Kwetsbare leerlingen beschermen en – nog meer – evidente achterstanden zien te voorkomen, dat is belangrijk.

Wat deze keuze zo troebel maakt, is het feit dat er heel veel voor te zeggen is om de scholen nu ook tijdelijk dicht te doen: tekort aan en ziekte van (inval)leerkrachten, groepen te pas en onpas naar huis, geen continuïteit. De schaarse leerkrachten moeten én online én fysiek onderwijs geven, er is geen tijd en mankracht om de NPO-plannen te realiseren, er moeten zelftesten worden geregeld en consequent uitgevoerd, mondkapjes zijn verplicht. Nee, dat zorgt voor rust, overzicht en de juiste onderwijskwaliteit...

Is het niet dweilen met de kraan open zolang de scholen de grootste bron van besmettingen blijven? Dat zou onder deze omstandigheden zou wel eens meer schade kunnen veroorzaken dan we denken. Als er later toch nog een verlengde kerstvakantie komt, kunnen we ons alleen nog maar achter de oren krabben en op de blaren zitten. Laten we hopen dat het niet zover komt.

Kees Francino, Wijk bij Duurstede

Huisfeestjes (1)

Wat ik met mijn boeren verstand al dacht, wordt maandag door Het Parool bevestigd: een huisfeest is zo gevonden. En bijna 55 procent van de besmettingen vindt plaats in de huiselijke sfeer, slechts 2,9 procent via de horeca. Geweldige maatregel dus van ons kabinet. Hebben ze oogkleppen op, of kijken ze bewust de andere kant op?

Wim van Dam

Huisfeestjes (2)

Na het lezen van de reportage over de tientallen huisfeestjes in Amsterdam vraag ik me af wat erger is: een wappie of bijvoorbeeld een arts in opleiding die door zijn gedrag patiënten in het ziekenhuis in gevaar brengt. Of de docente – met naam in de krant – door wie kinderen het gevaar lopen dat ze het virus oplopen. Het is dat ze essentiële beroepen hebben, anders had ik ze een uitkering toegewenst. Misschien is de verklaring voor hun wappiegedrag dat ze weten dat ze nu onmisbaar zijn.

Barend Lodewijks, Amsterdam