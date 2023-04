Opinie: ‘Hou toch op over dat zogenaamde contrast tussen de Randstad en de regio’

In de afgelopen vijftien jaar vond de VVD de grootste aanhang in de provincies, met uitzondering van de grootste steden. Beeld Maarten Hartman/ANP

Ineens is het een ding: de kloof en de achterstelling van provincies ten behoeve van de Randstad op het gebied van ov, publieke diensten, zorg, kunsten en waardering van waarden.

In de afgelopen vijftien jaar vond de VVD de grootste aanhang in de provincies, met uitzondering van de grootste steden. Daarmee domineerden de kiezers ‘in de regio’ het landelijk beleid. Dus het grootste gedeelte van de kiezers in de regio heeft van harte ingestemd met draconische bezuinigingen op de publieke sectoren, de transitie van de zorg, de opheffing van bejaardenhuizen, de ontmanteling van de volkshuisvesting, bezuinigingen op de cultuursector, intensieve veeteelt boven volksgezondheid en een gezonde bodem, de doorgedraaide flexibilisering van de arbeid en opheffing van onrendabele ov-lijnen.

Er is dus geen sprake van moedwillige achterstelling. Er is een ontwaken uit de effecten van zelfgekozen beleid. Ook cultuur, denk maar aan de gewenste afschaffing van kunst en cultuur in de provincie Brabant onder de zo eclatante verkiezingsoverwinning van FvD, die CDA en VVD tot samenwerking met deze partij deed besluiten vier jaar geleden. Alle drie partijen deelden die cultuurweerzin. (Die samenwerking hield geen stand overigens.)

En zo komen we op de waarden. Welke waarden zouden dat wezen? De waarden van ‘ons kent ons is blank en hetero’? Omdat de staatkundig christelijken en Volendam dat zo luid vanaf de trekker of voetbaltribune toeteren? Een minderheid nochtans.

En dat ook de hangsnorgeneratie naar het populaire tv-programma VI kijkt, wil nog niet zeggen dat uit die bewust provocatieve macho-opinies zinnig beleid hoeft voort te komen. Dat heet borrelpraat en dat is voor veel 50-plussers een gezellig tijdverdrijf zonder dat ze eropuit hoeven. En niemand in de regio, noch in steden in de Randstad, wenst dat anders te begrijpen.

Laten we ophouden met die kunstmatig gecreëerde tegenstelling tussen de Randstad en de regio.

Laten we liever met zijn allen aan de slag gaan om vermarkting in publieke sectoren en bestuur met de zogenoemde ketenaanpak terug te dringen. Want die leiden tot groeiende ongelijkheid overal en ontplofte bureaucratie in welke setting dan ook.

Jorine van Hooijdonk, Amsterdam