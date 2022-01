Opinie: ‘Hou op met de zielloze hetze tegen Femke Halsema en Lennart Booij’

Beeld Getty Images/EyeEm

Hetze Booij

Wat een naargeestige column van Holman over Lennart Booij (Het Parool, 31 januari). Helaas doet hij mee aan de zielloze hetze die tegen Booij en Femke Halsema gevoerd wordt. Booij verdiende 125 euro per uur, geen gek tarief voor een gepromoveerde zzp’er. Dat de gemeente administratief de zaken slecht regelde, erkende Halsema in de raadsbrief en valt alleen de gemeente te verwijten.

Dat Holman zegt dat Propria Cures keurig schreef zegt alles over het gebrek aan fatsoen van Holman en PC. PC haalt uit het niets Marco Borsato aan, schrijft over wijlen Erik van Bruggen dat hij gestikt is in zijn laatste verhaal en noemt de gemeente een kankergezwel aan corruptie. Niet keurig.

Ook ronduit stuitend dat Holman niet begrijpt dat het organiseren van een jaar lang festiviteiten rondom de stad die ook hem zo dierbaar is meer inhoudt dan ‘borrelen, brainen met je benen op tafel en scrummaster spelen’. Tijd voor kritiek op het verdienmodel van Holman.

Just Pallandt, Amsterdam

Sociale Sander

Ik heb me vergist in Sander Schimmelpenninck, in positieve zin. Eerst zag ik hem in het rijtje corpsballen als Jort Kelder en Sywert van Lienden. Maar Sander is een zeer sociaal denkende liberaal. Dat laat hij elke donderdagavond zien in zijn serie Sander en de kloof. Leerzame televisie voor onze adel en huisjesmelkers.

Henk Penseel, Naarden

Bizar vangnet

Er moet een extra vangnet komen voor longcovidpatiënten die bijna twee jaar ziek zijn en hun baan dreigen te verliezen, zo schrijft Het Parool op maandag.

Wat een bizar voorstel. Komt er ook een fonds voor mensen die hun baan dreigen te verliezen omdat ze kanker of een burn-out hebben, of omdat ze een beroerte hebben gehad en nu verlamd zijn?

In december zei ic-hoofd in het Amsterdam UMC Armand Girbes: “Er is een tekort aan capaciteit, maar alles wat er beschikbaar is gaat met voorrang naar covidpatiënten, waarmee we andere patiënten tot tweederangs patiënten verklaren.”

Dat is precies wat nu ook de FNV lijkt te vinden. Meten met twee maten, in goed Nederlands.

Paul van der Kwast, Amsterdam

Plaag halsbandparkiet

Een maand geleden ongeveer stond er een, mijns inziens te positief, artikel in Het Parool over onze nieuwe stadsvogel; de groene halsbandparkiet. Afgelopen zaterdag een artikel in Het Parool over de Nationale Tuinvogeltelling, die afgelopen weekend is gehouden. Alle soorten vogels voor deze telling kwamen in het artikel voorbij, behalve die groene parkiet.

Waarom? Omdat deze inmiddels niet meer te tellen is. Volgens mij is het een plaag, maar er lijkt niets aan te worden gedaan. De vogel is winterhard, heeft geen natuurlijke vijand en is niet echt een beschaafde fluiter te noemen; meer een krijser die andere soorten overstemt. Eigenlijk is het een ontsnapte en verwilderde, best mooie kooivogel, die inmiddels te goed gedijt in de Amsterdamse stadsparken én tuinen.

Wordt het niet eens tijd hier iets aan te doen? Een havik-robot bijvoorbeeld, zoals ze die bij Schiphol gebruiken? Eieren ruimen? Verbod op voeren? Ik roep maar wat, maar ben wel benieuwd hoe ver deze parkietenpopulatie mag blijven doorwoekeren voordat de vogeltellers aan de bel moeten gaan trekken wegens een gebrek aan soorten in onze stadse biotoop.

Johan Willems, Amsterdam