Opinie: ‘Horeca moet wat kritischer kijken naar eigen bedrijfsvoering in plaats van klagen’

‘Horeca moet wat kritischer kijken naar eigen bedrijfsvoering in plaats van klagen’

Natuurlijk begint de horeca weer te klagen als het even tegenzit. En altijd is het de schuld van anderen. Bij het begin van de coronacrisis werd voorspeld dat wellicht meer dan de helft van alle horeca zou verdwijnen. De cijfers laten nu wel iets anders zien.

Maar daarmee hebben ze ook veroorzaakt dat veel mensen vanuit de horeca hebben gekozen voor zekerheid en ander werk zijn gaan zoeken. Door de krapte op de arbeidsmarkt lukt dat nu ongekend snel en kunnen ze ook veel meer verdienen.

Het probleem van het personeelstekort bij de horeca hebben ze zelf veroorzaakt door te weinig te investeren in het personeel. Lage lonen en flexcontracten, dat hoort schijnbaar bij de horeca. De werkgevers hebben blijkbaar nooit gehoord van ‘binden en boeien’.

Van het salaris van een horecamedewerker kan je in Amsterdam niet leven. Heel logisch dus dat ze ander werk zoeken.

De horeca moet eens wat kritischer kijken naar de eigen bedrijfsvoering in plaats van klagen. Wellicht betalen ze te veel huur, hebben een te duur contract met de brouwer of werken zelf te weinig... Laten we eerlijk zijn: dat een biertje in de supermarkt maar een tiende kost van wat een Amsterdamse kroeg rekent, geeft aan dat er ergens heel veel winst wordt gemaakt. Klaag eens bij de brouwerij! Of stop er gewoon mee!

Tom Heijnen, Amsterdam

‘Bestaat er nog iets als een voorbeeldfunctie, of zo?’

Wat een raak commentaar van Peter Goedkoop in het Hoogste Woord van woensdag! Ook ik verbaas mij al geruime tijd over het ongepaste gebruik van het vrouwelijke geslachtsdeel in de media en het publieke domein! Klap op de vuurpijl, althans voor mij, het meerdere malen gebezigde woord van de overigens sympathieke Jip van den Toorn bij De slimste mens! Waarom nou toch? Bestaat er nog iets als een voorbeeldfunctie, of zo? Peter vindt in mij een medestander om ook dit tij te keren.

Ton Tielenburg, Amsterdam

‘Fietsers hebben een voorkeursbeen als ze bij het stoplicht wachten’

Geïnteresseerd las ik Thomas Sijtsma’s artikel waarin hij schrijft over een voorkeurskant bij het naast de fiets lopen. Mij zijn ook twee dingen opgevallen: dat mensen een verschillend voorkeursbeen hebben dat zij op de grond zetten als ze bij het stoplicht wachten. En, tijdens het fietsen, als iemand even niet trapt, is de ruststand ook verschillend, de een heeft altijd zijn linkervoet beneden, de ander altijd rechts.

Anna de Bruijn, Amsterdam

‘Hier komen de schoonmakers soms uren later, of helemaal niet’

Lezer Merel Lazeur schrijft in Het Parool van maandag over alle rotzooi rond de grachten na elke Canal Parade. Als iemand die bijna 40 jaar in Amsterdam woont en veel heeft gereisd, heb ik me altijd afgevraagd waarom Amsterdam een van de smerigste steden in Europa is. In het centrum zijn er straten waar je heel ver moet lopen voordat je een afvalbak tegenkomt. En bewoners zetten steeds hun vuilniszakken ’s avonds buiten terwijl ze heel goed weten dat deze opengereten zullen worden door de vogels in de loop van de nacht.

Maar wat me het meest verbaast, is het feit dat elders in de wereld de schoonmakers bijna altijd samenwerken met de vuilnisophalers, dat wil zeggen dat ze achter hen aan rijden. Hier komen de schoonmakers soms uren later, of helemaal niet. Misschien kan de gemeente een commissie naar het buitenland sturen om te onderzoeken hoe ze dit klaarspelen?

Frank Scimone, Amsterdam