Opinie: ‘Hopelijk zeggen ouders: als jij op die boot staat, komen we ook zwaaien’

In het interview met Oswald Schwirtz in Het Parool van vorige week woensdag geeft hij aan een enorme tegenstander van de Pride te zijn. Daarbij noemt hij dat ouders uit de provincie tegen hun 16-jarige zoon zouden kunnen zeggen: “Lekker, al die viespeuken daar.” Ik wil daar toch even wat tegenover zetten, omdat ik door de jaren heen telkens, in bepaalde vorm, deze mening tegenkom.

Natuurlijk zouden ouders dat kunnen zeggen, maar dat is niet nieuw. Ik ben ongeveer van dezelfde generatie als de heer Schwirtz (geboren in 1956) en toen ik jong was werd er over homo’s ook gezegd dat het viespeuken waren, dat ze sneu waren en ook dat ze het liefst ofwel in leer, of in vrouwenkleren zouden lopen. Nou ja, ik voelde mij niet sneu, wilde niet in leer of in vrouwenkleren lopen dus ik dacht: dan ben ik zeker geen homo. Ik wilde daar toch niet bij horen! Maar daarmee werd mijn coming-out wel op de lange termijn geschoven.

Niet meer zo schokkend

Ik kwam uit de kast toen ik 29 was. Voor de jeugd van tegenwoordig is het naar mijn mening toch anders: er zijn veel meer lhbtiq+ mensen zichtbaar in alle sectoren van de samenleving en ook via internet vinden zij de informatie wel. En in meerdere steden is er een jaarlijkse Pride.

Nu is het ook zo dat de Pride, en waarschijnlijk bedoelt de heer Schwirtz de Canal Parade, al heel wat jaren niet zo ‘schokkend’ meer is als vroeger. We zien nu juist een heel spectrum aan groepen uit de lhbtiq+ gemeenschap die zich op de Pride laten zien en daarmee al die jonge en minder jonge mensen aan de kant laten zien dat zij er zijn. Dat is naar mijn mening toch juist heel mooi!

Laten we niet vergeten dat de Pride en de Canal Parade in het bijzonder evenementen zijn waar heel veel mensen uit de provincie heen gaan ‘niet omdat het moet, maar omdat het kan en zo leuk en gezellig is’. En hopelijk zijn er dan ook ouders die tegen hun 16-jarige zoon zeggen: “Leuk, al die verschillende mensen op de boten. Als jij daar zelf bij zou willen staan, komen we ook naar jou zwaaien.”

Arie Kriebel, Amsterdam